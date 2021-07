Souboj severu proti jihu má favorita v domácím týmu…

„Budějovice prošly obměnou – posílili je zkušení Škoda, Hellebrand nebo nám dobře známý Hora. Na druhou stranu možná můžeme vycházet z toho, že budou potřebovat čas na sehrání… Bylo by dobré vstoupit do ligy úspěšně, to je důležité, ale domácí mají také své ambice,“ řekl na páteční tiskové konferenci Radim Kučera, trenér FK Teplice.

„Snad se představíme v jiném světle než v přípravě. Los máme docela těžký, po Budějovicích přijede Slavie, ale záleží, jak se chytneme, jak na tom budeme psychicky, a jak budeme sbírat body,“ nahlas přemýšlel kouč.

Radost mu dělá alespoň pracovitost týmu, zaujal ho mladý bek Švanda, jenž přišel z MFSL a časem by měl nahradit na pravé straně defenzivy zkušeného Vondráška.

„I ostatní mladí hráči přinesli oživení, konkurenci a tlačí na kluky, kteří tady jsou. Snad v lize prodáme to, co jsme přes léto natrénovali. Musíme se vyvarovat chyb, který dělá každý, ale my jich dělali hodně. Nesmí se opakovat rance ze Sparty, Plzně… Chci, aby tým byl zarputilejší a pro každého soupeře bylo obtížnější nám vstřelit gól,“ dodal Kučera.