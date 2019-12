Shejbal prožívá šťastné období. Zlepšené výkony, nová smlouva na tři roky a navíc narození dcery Isabely, která na svět přišla ve čtvrtek večer. „Asi ten nahoře štěstí takhle rozděluje. Budu mít nádherné svátky,“ usmívá se odchovanec pardubického fotbalu.

Berete bod z Plzně?

Nechtěl bych být neskormný. Bod je pro nás cenný Plzeň byla opticky lepší, byla víc na balonu, ale na vyložené šance to možná bylo vyrovnané. Měli jsme tam spoustu brejků, které jsme mohli dotáhnout do konce. My si to vybereme jinde. Ideální bude, když se nám to vrátí na jaře v zápasech s týmy, které jsou kolem nás.

Trenér Hejkal vás po Boleslavi veřejně kritizoval. Jaké to bylo?

Měl jsem slabší období dvou tří zápasů, kdy jsem ve dvou z nich byl na pěti gólech. Přestože mě trenér kritizoval, tak jsem cítil od něj důvěru. Moc mu děkuji, že mě podržel. Teď jsem rád, že jsem se po narození mimča dokázal soustředit na fotbal, i když to bylo těžké. Moc jsem toho totiž nenaspal. Jsem rád, že jsem to mohl klukům i klubu vrátit. Musím jim poděkovat, že to v Plzni odjezdili, je to zážitek.

Kouč říkal, že jste v kabině po Boleslavi prohlásil, že ukážete, že na to máte.

Já hlavu nevěšel. Vím, co umím, v čem dokážu být silný. V rozehrávce jsem vymýšlel až moc, pak z toho byly chyby. Teď mě všichni plácají po ramenou, ale já to kopal jen tam, kam jsme byl otočený, o konstruktivitu jsem se nesnažil. Ale přineslo to body. Do budoucna bych chtěl být víc konstruktivní. Postupně bych to chtěl nabalovat, mít rozehrávku lepší. Ono je to tím, že se mi to párkrát povede, pak to možná přeháním. Možná to byla dobrá facka. Ale chtěl bych u konstruktivní rozehrávky zůstat.

A co se týče té kritiky? I od fanoušků?

Já si občas nějaké komentáře přečtu, ale spíš mi to posílají kamarádi, kteří to čtou. Pak se smějou, že mi lidi nadávají. Když si to přečtu, tak hned vím, kdo na ten fotbal chodí. Někdy je totiž ta kritika naprosto oprávněná, lidi poznají, co kdo udělal špatně. Ale když tam pak někdo píše trenér ven, vedení ven, všichni ven, tak… Nechci se někoho dotknout, ale to jsou nesmysly.

Neměl jsi nutkání někomu napsat a pozvat ho na trénink, stejně jako to před časem udělal brankář Zlína Marek Čiliak?

To ne, od toho sociální sítě jsou, že se lidi můžou vyjádřit. Drtivá většina z nich není schopná přijít a říct mi do oči to, co napíše. Nestalo se mi, že by mě někdo zastavil a řekl, že jsem blbec a že hraju ho*no. Spíš se mi stalo, že mi řekli, že jsme bojovali. Špatná je z toho spíš manželka, ta má nutkání něco psát. Jsem rád, že se zatím drží na uzdě. A také za to, že jsem teď ukázal, že se lidi trošku spletli. Mám teď novou smlouvu, budu se snažit makat dál.