Teplická posila Labík dostala od Slavie požehnání. Co popřál Trpišovský?

Kádr prvoligových Teplic v zimní pauze posílil 19letý Albert Labík, hráč Slavie Praha. Na podzim hostoval o patro níže, ve Vlašimi. „Věděl jsem, že nechci ve druhé lize zůstat, ale zlepšovat se. Ne že bych byl ve Vlašimi lídr, patřil jsem však mezi hráče, kteří týmu pomáhají víc. Chtěl jsem se posunout do ligy,“ tvrdí sebevědomě levonohý fotbalista, reprezentant do 21 let.

Albert Labík | Video: Deník/František Bílek