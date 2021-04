Pohled na teplickou marodku dává tušit, že Kučeru opět čeká lepení sestavy. Mimo hru budou nadále útočníci Řezníček, Macej a Mareš, četné absence jsou také v defenzivě, kde k Mazuchovi, Heidenreichovi, Vondráškovi a Shejbalovi přibyl i Kučera, jenž ve středu odstoupil v závěru první půle s poraněným kotníkem. „Vyšetření ukázalo, že má poškozené vazy, bude chybět delší dobu," sdělil mluvčí FK Teplice Martin Kovařík. „Celých pět let se mi zranění vyhýbala obloukem, ale proti Plzni to kotník nevydržel," napsal na svůj instagramový profil teplický univerzál.

Kouč Kučera věří, že na Brno se připojí někdo z čtyřlístku Mazuch, Vondrášek, Shejbal, Mareš. „Už trénují. Byli ale dlouho mimo, návrat na trávník proto musíme zvolit vhodně, aby se zase nezranili. Ještě je před námi šest kol a pohár, musíme být hodně citliví. Oni můžou mít chuť, euforii, ale může to na ně dolehnou," přemýšlí lodivod žlutomodré bárky. Do hry se mu na každý pád vrátí Gabriel s Fortelným, kteří stáli kvůli karetnímu trestu. „Já se na okleštěnou sestavu nechci vymlouvat. Jsou tady další kluci. Ale mrzí mě zranění Kučery. V posledních zápasech vypadal nejlíp."

„Skláři" v Brně zakončí anglický týden, který jim kromě domácí porážky od Plzně (0:1) přinesl bod z Olomouce. „Už nejde moc trénovat, v anglických týdnech je to spíš o dobré regeneraci, zvolit dobré dávkování. Únava se musí vyplavit, hlava musí fungovat. Kol moc není, hráči musí vyždímat zbytky sil. Že je zápas s Brnem klíčový, aby nebyly tlaky? Ty jsou od doby, co jsem přišel. Je to pro nás samozřejmě klíčový boj o spodek tabulky, ale nemyslím si, že se v Brně rozhodne. Pak bude zbývat ještě pět kol. Bude to těžké, ale budeme se rvát o to, abychom Zbrojovku udrželi na distanc," tvrdí Kučera. Podle něho je ale v daleko horší situaci Brno. „Oni musí, bude to pro ně svazující. Jde i o vzájemný zápas. Bude to o hlavě, o nervech. Každý na hřišti musí odevzdat maximum!"

Brněnští se rovněž domnívají, že o sestupujícím se nerozhodne v neděli. „Na neděli se musíme pořádně zkoncentrovat, udělat vše pro to, abychom zápas zvládli. Pro nás je teď každý zápas rozhodující. Když vyhrajeme v neděli a pak v dalších zápasech ne, je to úplně jedno. Těch zápasů zbývá šest, takže je potřeba zmobilizovat síly, protože tu šanci s tím něco udělat nebudeme mít donekonečna,“ uvědomuje si brněnský Pavel Dreksa.

Teplice i Brno jsou na tom v lize mizerně. Severočeši v tomto roce vyhráli jen jeden ligový zápas, Zbrojovka má letos o jedno vítězství více.