S Jihočechy dokázal jeho tým obrátit nepříznivý vývoj a duel dovést do vítězného konce. „Měli jsme namále. Po Pardubicím jsem kluky… no, nechci být sprostý. Prostě jsem jim vynadal, abych byl slušný. Chybělo tam srdíčko, byl tam špatný přístup. Teď je ale musím pochválit. Hlavně na konci to bylo o morálu, Grigi nás klasicky podržel. Ubojovali jsme to,“ hodnotil Jarošík.

Po vedoucí brance Škody ještě do přestávky srovnal Tijani, zkraje druhé půle dal vítězný gól Sejk. „Podle mě byl důležitější ten vyrovnávající gól Tijaniho. Kdybychom šli do druhé půle s mankem 0:1, tak by to bylo složitější,“ řekl Václav Sejk, aktuálně společně s Fortelným a Marešem nejlepší střelec FK Teplice.

Jízdní řád nadstavby

1.kolo (sobota 23. 4): Teplice – Bohemians, 17

2.kolo (neděle 1. 5.): Zlín – Teplice, 16

3.kolo (sobota 7. 5.): Teplice – Jablonec, 16

4.kolo (úterý 10. 5.): Karviná – Teplice, 19

5.kolo (sobota 14. 5.): Teplice – Pardubice, 18

Nejlepšími hráči klubu ze Stínadel byli právě Sejk s Tijanim, slova chvály pro ně měl i Jarošík. „Vyčnívali. Sejk je mladý hráč, má výkyvy. Ale je to pořád bojovník. Tijani nám hodně chyběl proti Pardubicím, teď to bylo vidět; byli jsme s ním vzadu klidnější, splnil roli lídra.“

Žlutomodří začnou nadstavbovou část už v sobotu, kdy doma od 17 hodin přivítají Bohemians. „Pojede se pomalu od nuly, po porážce může být naše situace jiná, než je teď, kdy jsme dvanáctí. Tohle místo je samozřejmě výborné, co bych za něj dal, když jsem v říjnu přicházel. Tabulka je ale hodně těsná,“ varoval Jarošík před přílišným optimismem.

Sejk ale vytyčil sobě a svým spoluhráčům jasný cíl: „Mojí ambici je vyhrát tu skupinu o záchranu! Myslím, že jsou to tři body na Zlín. Není to podle mě nereálné. Kvalitu kádru na to máme.“

Forvard sklářů se rovněž domnívá, že výhoda bude ve třech domácích zápasech. „Určitě v cestování. Doufám, že nás fanoušci přijdou podpořit v co nejvyšším počtu. Budeme se snažit jim to vrátit výkony, které jsme předvedli v zápasech, kdy nám to šlo. Domácí prostředí bude naší výhodou.“

Tradiční ligový tým ale v současné době stále trápí celá řada zraněných hráčů. „Já nemám rád vymlouvání na zranění, ale když máte mimo třeba tři čtyři hráče ze základu, tak se to dotkne každého týmu, nejen Teplic. Věříme, že někteří kluci se do nadstavby na nějaké zápasy zapojí,“ konstatoval Jarošík.