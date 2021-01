"Avizovali jsme, že naší prioritou je přivést posily na post středního obránce, což se nám nyní s příchody Ondry Mazucha a Šimona Gabriela podařilo. Navíc přišel také Ruben Droehnle, se kterým počítáme na levou stranu obrany, ale může naskočit také na stoperu," je sportovní ředitel "sklářů" Štěpán Vachoušek spokojený s nejnovějším úlovkem.

Dnes 31letý Mazuch naskočil do tuzemské nejvyšší soutěže už v 17 letech. Jeho kariéra později nabrala zajímavé obrátky, "cévéčko" rodáka z Hodonína čítá mnoho zahraničních i domácích klubů.

Nová posila FK Teplice má i reprezentační zkušenosti. V roce 2007 byl v Kanadě u toho (společně s tehdy teplickými Feninem a Marešem), když reprezentace České republiky do 20 let vybojovala stříbrné medaile. Má také stříbro z ME U17 a bronz z ME U19. Za seniorské áčko si připsal čtyři starty.

"Ondra Mazuch je fotbalista prověřený mnoha těžkými soutěžemi, v jednatřiceti letech je přesto v ideálním fotbalovém věku. Teplice sháněly zkušeného hráče a leadera, Ondra je pro tuto roli ideálním kandidátem," uvádí Mazucha Viktor Kolář z agentury Sport Invest.

A co říká na nové jméno v teplickém kádru trenér Radim Kučera? "Byli jsme s ním v komunikaci už delší čas, protože jsme chtěli stopera se zkušenostmi k našim mladým hráčům. Ondra je hráč, který své zkušenosti dokáže prodat, navíc je zvyklý na hřišti komunikovat a mužstvo řídit, což nám tu chybělo."

"Jakmile přišla nabídka od Teplic, tak jsem nad ničím nepřemýšlel. Znám trenéra i Štěpána Vachouška. Chtěl bych Teplicím pomoci k co nejlepšímu umístění v tabulce," byla první slova Ondřeje Mazucha po podepsání smlouvy.

V pátek od 18 hodin může poprvé nastoupit v teplickém dresu, "žlutomodří" hrají od 18 hodin na Stínadlech přípravné utkání s druholigovou Viktorií Žižkov.