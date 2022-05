FORTUNA:LIGA, skupina o záchranu, 2. kolo -

FC FASTAV ZLÍN - FK TEPLICE (3:0). Branky: 3. Čanturišvili, 7. Vukadinovič, 36. Cedidla. Rozhodčí: Szikszay - Váňa, Volf (Raplík) | VAR: Franěk | AVAR: Kotík. Žluté karty: Dramé – Schejbal. Diváci: 3 021.

Zlín: Rakovan – Cedidla, Vraštil, Simerský, Procházka – Dramé (83. Jawo), Conde, Hrubý (59. Fantiš), Janetzký (83. Hellebrand), Čanturišvili (82. Fillo) – Vukadinović (65. Reiter). Trenér: Jelínek.

Teplice: Grigar – Vondrášek, Chaloupek (34. Shejbal), Tijani – Boljevič (55. Prošek), Kodad, Ljevaković (46. Žitný), Hyčka – Vobecký (46. Nsunzu) – Žák (64. Ledecký), Sejk. Trenér: Jarošík.

Zlíňané měli skvělý nástup do nedělního utkání. Skláře hned ve 3. minutě načal Čanturišvili. Gruzínský křídelník si naběhl za hostující obranu, po Vraštilově vysunutí obešel i Grigara a v klidu uklidil balon do prázdné brány. Pro Čanturišviliho to byla druhá trefa ve FORTUNA:LIZE, trefil se znovu po týdnu.

Vzápětí hlavičkoval Hrubý, ale teplický gólman skvěle zasáhl. Zlíňané protivníka v úvodu střetnutí převyšovaly pohybem i nasazením, z úvodního náporu vytěžili druhý gól.

Janetzký přihrál doleva na nepokrytého Vukadinoviče a ten zvýšil na 2:0.

Ševci měli dál navrch, na hřišti kralovali. Aktivní Čanturišvili zakončoval těsně vedle, ale Cedidla už hlavou mířil přesně. Zlínský zadák se prosadil ve 36. minutě po centru Procházky a definitivně zlomil odpor sklářů.

Oslabení Severočeši, kteří do Baťova města přijeli bez záložníků Fortelného, Jukla, Marečka a Trubače první půli absolutně nezvládli. V úvodní části zahrozili pouze jednou, ale Kodada vychytal gólman Rakovan.

Zlíňané po změně stran v klidu kontrolovali luxusní náskok, který ještě navýšil důrazný bek Cedidla, sudí Szikszay ale na pokyn kolegy u videa Fraňka druhou branku zadáka Fastavu kvůli ofsajdu neuznal.

Teplice zahrozily po hodině hry. Po centru Hyčky z pravé strany hlavičkoval Žák do břevna, dorážející Sejk pak poslala balon zblízka nad.

Jiné vyložené šance ale neměl, po prostřídání a zranění Proška dohrávaly dokonce v deseti. Závěr už se dohrál pouze z povinnosti.

Fotbalisté Zlína další zápas ve skupině o záchranu sehrají příští sobotu doma proti pražským Bohemians 1905.