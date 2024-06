Pro vicemistra nejvyšší soutěže to byla první příprava před novou sezonou. Příznivci ze severu Čech byli nejvíce zvědaví na to, jestli se v základní sestavě objeví dvě posily z Teplic - Štěpán Chaloupek a Daniel Fila. Zatímco prvně jmenovaný nebyl ani na střídačce (konec sezony dohrával se zraněním, postupně se vrací do plné zátěže), nejlepší střelec sklářů minulé sezony nastoupil s devítkou na dresu na hrotu útoku.

Fila byl aktivní, svému kouči Jindřichovi Trpišovskému se snažil ukázat v co nejlepším světle, gól ale nedal, přestože do šancí se dostal. Není bez zajímavosti, že uznávaný trenér sledoval zápas ze střídačky se zafixovanou pravou rukou, při pádu na kole na soustředění v Rakousku si totiž způsobil zlomeninu klíční kosti.

V úmorném vedru šly Pardubice po obrátce do vedení, když se zblízka prosadil dorážející Míšek. To už Fila nebyl na hrací ploše, o půli byl společně s dalšímí slávistickými hráči podle plánu střídaný. Ve hře se ale znovu objevil deset minut před koncem a byl u toho, když v samém závěru Jurečka srovnal na konečných 1:1.

Sestavy:

Slavia: Kinský– Halinský, Ogbu (46. Konečný), Bořil – Prebsl (46. Dom. Pech), Zafeiris (46. Bužek), Zmrzlý, van Buren – Wallem (39. Diouf), Fila (46. Vorlický), Jurečka.

Pardubice: Budinský (46. Stejskal) - Mareš, Šimek, Jindra, Kalabiška (41. Surzyn) - Tischler, Míšek - Patrák, Solil, Appiah - Huf