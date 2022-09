Zápas byl jednoznačnou záležitostí domácího celku. Brankář Mandous se mohl opřít o tyčku a číst si, během zápasu na něj neletěla ani jedna přímá střela. Na opačné straně hřiště to ale létalo o sto šest…

Na první gól se čekalo 20 minut a pak se slávistický brankostroj rozjel na plné obrátky. V první půli se trefili Lingr s M. Juráskem, po přestávce se přidali Tecl, Kačaraba, Usor, Provod. Kdyby slávisté měli více štěstí v koncovce, nikdo z více než jedenácti tisícovek diváků by se nemohl divit, kdyby bylo konečné skóre dvouciferné.

„Rozdíl byl ve všem, nevím, jestli má cenu k tomu cokoliv dalšího říkat. Věděli jsme, že náš nečeká nic lehkého, Slavia je momentálně super klub a super tým. Věděli jsme, že nás přehrají fotbalově, ale trošku mi tam z naší strany chyběly větší důraz, nasazení, jízda. Ale to nám zápas neprohrálo, dnes se Teplice se Slavií vůbec nedaly porovnat. Slavia je teď dlouhodobě náš nejlepší tým, předvádí to nejen tady v Česku, ale i v Evropě. My máme spoustu nováčků, hráčů z druhé ligy, ten rozdíl prostě musí být vidět," konstatoval smířeně trenér FK Teplice Jiří Jarošík.

V Edenu do sestavy zařadil od začátku několik náhradníků, opory šetřil na sobotní domácí duel s Jabloncem. „To pro nás bude daleko důležitější zápas," přiznal bez okolků. Na středečním trudném večeru těžko hledal něco pozitivního. „Jediné plus je, že se nikdo nezranil a nedostali jsme žádnou červenou kartu. To je směrem k sobotě pro nás důležité."

Slavia - Teplice 6:0 (2:0). Branky: 21. Lingr, 25. M. Jurásek, 50. Tecl, 61. Kačaraba, 64. Usor, 86. Provod. Rozhodčí: Hocek - Horák, Vlček. ŽK: Holeš, Schranz, Tiéhi - Dramé. Diváci: 11 122. Slavia: Mandous – Schranz, Santos, Kačaraba, D. Jurásek – Holeš (73. Tiéhi), P. Ševčík (73. Provod) – Usor (78. Fila), Lingr, M. Jurásek (69. Ewerton) – Tecl (69. Traoré). Teplice: Mucha - Dramé, Chaloupek, Hybš - Urbanec (69. Hyčka), Jukl, Mareček (46. Kučera), Křišťan, Kodad (81. Shejbal) - Žák (62. Trubač), Čerepkai (46. Gning). Trenér: Jarošík.