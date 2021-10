Sedm minut po změně stran Slovácko po parádní akci duel otočilo. Balon šel po ose Holzer - Kalabiška, který naservíroval míč Jurečkovi, jenž prostřelil Čtvrtečku mezi nohy – 2:1. Byla to pátá branka Jurečky v sezoně.

Paradoxně první vážnější příležitost Teplic skončila gólem. Laňka z pravé strany centroval a osamocený a velezkušený Rezek balon pohodlně doklepl do sítě. Hostující gól zkoumal videorozhodčí, který ho nakonec potvrdil – 0:1.

Čtyři domácí zápasy, čtyři výhry a skoré 7:1 – to byla dosavadní bilance svěřenců Martina Svědíka před zápasem proti Teplicím. Severočeši, kteří jsou v tabulce předposlední, vyměnili kvůli neuspokojivým výsledkům trenéra. Mužstvo převzal dosavadní kouč Prostějova Jiří Jarošík.

Slovácko otočilo duel proti předposledním Teplicích. Hosté šli do vedení po patnácti minutách hry Rezkem. Domácí ještě do poločasu srovnali Reinberkem. Po změně stran se trefil Jurečka a svoji druhou branku přidal sváteční střelec Reinberk. V posledních dvou zápasech vstřelil svěřenci Martina Svědíka osm branek.

