Zvláštních věcí byla v sobotu v podvečer spousta. Začalo to příchodem v rouškách na prázdná Stínadla, pokračování obstaralo napomínání hostujícího trenéra za pokyny na hřiště.

A končilo to jásotem hloučku příznivců, kteří před stadionem oslavovali výhru domácích 2:0.

O bezpečnostních (a hygienických opatřeních) se vedly debaty.

Hejkal si postěžoval, že podle manuálu by neměl chodit do kabiny před zápasem ani o poločase. „Tak tomuhle vůbec nerozumím. Chápu, že to ministerstvo myslí dobře, ale někdo přece tyhle věci musí korigovat,” zlobil se svým klasickým impulsivním způsobem po dohrávaném zápase 2. 4kola, který byl zkouškou na úterní restart FORTUNA:LIGY.

Jinak byl ale na rozdíl od svého trenérského kolegy Pavla Hoftycha disciplinovaný, klubovou roušku měl po celý průběh utkání přes dýchací cesty. “Koučovalo se mi v ní špatně. Kolem mě nebyl deset metrů nikdo a já tam musím stát s rouškou. Nakonec jsem měl speciální šálu, která sice občas spadne, ale dá se přes ní mluvit,” kroutil hlavou liberecký stratég, jehož čtvrtý rozhodčí musel kvůli tomuto problému i napomínat.



Podobných nelogických nařízení bylo více. Například záložníka Teplic Tomáše Kučeru štvalo, že z kabiny musí hráči k lavičkám vypochodovat v rouškách, při cestě zpět si je zase musí nasadit. “To mi přijde zbytečné,” nechápal.



Střelec první teplické branky se v sobotu musel vyrovnat i s dalším specifikem, Vedení domácího klubu totiž vymyslelo, že během utkání bude znít z reproduktorů po celý jeho průběh smyčka s fanděním fanoušků “žlutomodrých”.



“Bylo to docela nahlas. Musel jsem na hráče zvyšovat hlas, aby mě slyšeli. Ale nápad to byl dobrý,” kvitoval brankář Tomáš Grigar tah vedení.

Hoftych v tomto směru nebyl naladěný pozitivně. “Bylo to divné. Vzpomněl jsem si na Střížkov, tam měli čtyři trumpetisty. A tohle tomu bylo hodně podobné. Nemohlo to udělat pravou atmosféru jako od pravých fanoušků, bylo to takové smutné.”

Hejkal fandění ze záznamu bral. “Byl to dobrý nápad, díky za to. Když slyšíte ozvěny kopnutí do míče, tak si pak přijdete jako na přípravném utkání. Prázdné stadiony k fotbalu nepatří. I když jsme vyhráli, tak pořád tvrdím, že fotbal se hraje pro diváky.“

Zpátky k zákazu vstupu do kabiny, nad kterým stojí rozum. Podle Ligové fotbalové asociace šlo o mimořádné opatření v důsledku nařízení Ministerstva zdravotnictví. Oba kluby prý o něm věděly už čtyři dny před zápasem. To ale neguje nejen Hejkal, ale I sekretář Teplic Jiří Kučera. “Tohle přišlo až v sobotu večer,” říká druhý jmenovaný.

Jisté je, že nyní už bude vše jinak. Od úterních duelů už ale trenéři díky rozvolňování striktních opatření budou mít do hráčských šaten neomezený přístup. Ty budou moct využívat hráči i na tréninku, což do pondělí neplatilo. Na stadionu navíc může být místo 150 osob dvojnásobný počet. Fotbalu se zase bude dýchat o něco volněji.