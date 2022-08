Skláři tak uspěli v Ostravě podruhé v roce 2022. Poprvé se jim to podařilo v únoru, kdy ve Vítkovicích uspěli v poměru 4:2. Přitom vše mohlo být jinak, kdyby domácí proměňovali šance. V úvodu měl dvě velké Buchta, ale nedal. Následně Laštůvka na opačné straně kryl pokus Gningueho, vzápětí ale nestačil na hlavičku Knapíka po rohu Trubače.

VIDEO: Po Zlínu Teplice! Baník potřebuje doma opět vyhrát, co fanoušci?

Baník se však vzchopil, do poločasu vyrovnal Kuzmanovič po centru Klímy a stejný hráč měl ještě jednu možnost, tu ale zlikvidoval gólman Mucha.

Po pauze měl více ze hry Baník a do dvou nadějných možností se dostal Klíma, v ještě lepší pozici byl Kuzmanovič, ale sám před brankou míč netrefil. Teplice pak hrozily ranou Jukla a především Urbancem, jehož pokus ale mířil mimo Laštůvkovu branku.

Kukec: Ničeho v životě nelituji, jen odchodu z Baníku. V Ostravě mi bylo nejlépe

Baník se nechtěl s remízovým stavem smířit a solidní příležitosti měli Jaroň s Kuzmanovičem, ale stříleli vedle. A přišel šok. V 80. minutě se hosté prokombinovali obranou Baníku a na konci se k úspěšnému zakončení dostal Gningue. V závěru mohl vyrovnat Kaloč, ale Mucha si s jeho střelou poradil.

„Myslím, že za stavu 1:1 jsme měli dvě situace, kdy jsme ten druhý gól měli dát my. Možná bychom slavili vítězství. Nám se to ale nepodařilo a soupeř nás potrestal snad z jediné vytvořené šance ve druhém poločase. Výsledek je krutý, ale na šance se nehraje. Když je nebudeme proměňovat, tak to bude dopadat takhle,“ uvedl trenér Baníku Pavel Vrba s tím, že útočník Ladislav Almási stále není připraven. Trénuje individuálně.

ZNÁMKOVÁNÍ BANÍKU: Oporami legenda i mladíci, neviditelní útočníci. Co říkáte?

Hostujícího kouče Jiřího Jarošíka těšilo, že se tým v cestě za první výhrou v ročníku prosadil i ze standardní situace. „Bojovnost tam byla, ale chtěl bych v tom i fotbalovost. I přes vítězství si myslím, že to nebyl náš nejlepší výkon. Ale bereme tři body a za jsme rádi,“ prohlásil Jarošík.

Velký podíl na výhře měl několika zákroky i brankář Filip Mucha, který nahradil Tomáše Grigara. „Dlouho čekal na tenhle den, tenhle zápas, a pomohl nám. Vychytal nám to. Chtěli jsme dát týmu impulz, proto jsme sáhli k té změně,“ vysvětlil Jiří Jarošík.

Lukeš: Baníku ubližuje nervozita, ale pomohla DNA. Frydrych může být jako Bolf

Baník Ostrava – FK Teplice 1:2 (1:1)

Branky: 37. Kuzmanovič – 19. Knapík, 80. Gningue. Rozhodčí: Petřík – Kříž, Hurych. ŽK: Klíma, Buchta, Oulehla (asistent trenéra), Kaloč, Frydrych, Šehič, Vrba (trenér) – Hybš, Gningue, Jarošík (trenér), Kodad. Diváci: 6008.

Baník Ostrava: Laštůvka – Sanneh, Frydrych, Pojezný, Fleišman – Kaloč (88. Takács), Pokorný – P. Jaroň (73. Tijani), Kuzmanovič, Buchta (63. Šehič) – Klíma. Trenér: Vrba.

Teplice: Mucha – Vondrášek, Knapík, Hybš – Hyčka, T. Kučera (89. S. Dramé), Jukl, Urbanec – Trubač – Gningue (90. Čerepkai), D. Procházka (46. Kodad, 90. Žák). Trenér: Jarošík.