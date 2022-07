„Patrik je jedním z našich nejúspěšnějších odchovanců. Jeho profesionální smlouva mu končila k 30. června příštího roku, na jednání o prodloužení spolupráce s ním a jeho agentem jsme vyhodnocovali všechna pro a proti. Nakonec obě strany dospěly k názoru, že hráč potřebuje nový impuls, proto jsme se rozhodli mu novou výzvu umožnit. Následně jsme společně našli i finančně zajímavé řešení, a to jak pro hráče samotného, tak pro náš klub, využili jsme nabídky FK Mladá Boleslav, kam ve středu Patrik Žitný po našem souhlasu přestoupil. Chtěl bych tímto Patrikovi za jeho celoživotní lásku k teplickému klubu poděkovat a popřát mu hodně štěstí v novém působišti," objasňuje ředitel FK Teplice Rudolf Řepka překvapivý transfer.

Vedení Teplic ulovilo do svých zadních řad obránce Matěje Hybše z Plzně. 29letý fotbalista si kromě Viktorky zahrál také za Spartu, Jihlavu, Liberec a Jablonec, naposledy hostoval v polském klubu Termalica Nieciecza. V české lize zatím nastoupil do 156 duelů, dal šest gólů. „Usilovali jsme o příchod levonohého hráče se zkušenostmi, který by posílil naší obrannou řadu, což se příchodem Matěje podařilo. Věříme, že pro nás bude velkou posilou," říká Řepka.

Skláři získali na přestup také 23letého Senegalce Abdallaha Gninga, útočníka Vlašimi, s níž se utkali v květnu v baráži. Gning hrál za Středočechy pouze na jaře, ve čtrnácti střetnutích skóroval dvakrát. „Jdou na něj velmi dobré reference, přesvědčil nás také v zápasech, které jsme sledovali. Po zimním příchodu z Afriky do České republiky se během jara velmi rychle adaptoval na zdejší prostředí a jeho výkony mají stoupající tendenci," doufá v správnou volbu sportovní ředitel FK Teplice Štěpán Vachoušek. „Je to pro nás určitě velká ztráta a navíc přišla těsně před začátkem soutěže. Abdallah byl nebezpečným hráčem pro soupeře a směrem do ofenzivy nám hodně pomáhal. Nicméně se s tím budeme muset popasovat a určitě budeme ještě hledat doplnění do našeho kádru,“ řekl k odchodu Senegalce trenér Martin Hyský na klubovém webu Vlašimi.

Severočeský klub navíc oznámil dotažení příchodů útočníka Romana Čerepkaie ze Slovanu Bratislava (přestup) a záložníka Adama Čičovského z Ústí nad Labem (hostování s opcí). „Roman je ladný fotbalista, zapadl. Je dobře připravený, technický, má dobré převzetí míče a ví, kdy narazit, kdy sklepnout," chválí slovenského forvarda trenér Jiří Jarošík. A jak okomentoval přesun Čičovského na Stínadla Štěpán Vachoušek? „Jde o velmi talentovaného hráče, se kterým Jiří Jarošík pracoval již při svém angažmá v Ústí, proto ho dobře zná."

Skláři zahájí nový ligový ročník v sobotu od 19 hodin na Stínadlech proti Plzni. Hybš hrát nemůže, z Plzně hostuje. Přestupové období končí 8. září, do té doby chtějí Teplic svůj tým ještě posílit. „Stále jsme v jednání s týmy z velké trojky v rámci české ligy, ale zde samozřejmě zužování kádrů záleží do velké míry na tom, jak si tyto kluby povedou v evropských pohárech. Přesto věřím, že pokud se vše podaří, tak alespoň jeden či dva hráči po této linii do klubu ještě přijdou," je Vachoušek ve střehu.