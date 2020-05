Trenér “sklářů” Stanislav Hejkal byl po zápase hodně naštvaný, mrzel ho hlavně přístup zkušených hráčů. “Nebyli tahouny mužstva. Starší hráči se k tomu musí postavit čelem, musí zopakovat dobré výkony několikrát za sebou,” zlobil se na tiskové konferenci. “Bylo to strašidelné,” přiznal brankář Tomáš Grigar.

Tepličtí zklamali na celé čáře, v prázdném klokaním doupěti propadli. “Naším problémem je, že když uděláme týmový výkon, tak si hráči řeknou, že to půjde samo. Ale ono to samo nepůjde. Nemusí tam být pokaždé kvalita, ale týmový výkon ano. Úplně jsme ztratili pokoru,” byl Hejkal čtyři dny po výhře nad Libercem podobně jako na začátku jara hodně rozčarovaný. Jeho tým schytal další nepochopitelný debakl.

“Nejsme psychicky odolní. Nezahrajeme dva zápasy za sebou dobře. Soupeř dá gól a my se úplně položíme,” pojmenoval bez obalu Grigar jmenovatele teplických nezdarů.

Žlutomodrá bída odstartovala na začátku zápasu, konkrétně v 11. minutě, kdy Kodeš stáhl ve vápně Pulkraba. Následoval sudím Pechancem nařízený pokutový kop a vedení “klokanů”. “Penalta byla jasná. Nechápu, proč to Kodeš udělal, když měl Vondrášek míč na hlavě. Pak Kučera dělá věci, které jsme si neřekl, a je z toho druhá branka. O přestávce jsem udělal tři změny, chtěli jsme dát kontaktní gól a vrátit se do hry. Ale zase jsme vyrobili standardku a dali si vlastní branku, která z našeho pohledu koresponduje s celým utkáním,” glosoval stratég Severočechů.

“Byly tam tři změny, hra se zlepšila. Chtělo to kontaktní gól. Místo toho jsme ale dostali branku ze standardky, i když jsme si říkali, že je nesmíme vyrábět. To nás zase dostalo do kolen, nebyla už síla,” potvrzuje Grigar. Potřetí míč do jeho sítě zaplul po nešťastném odkopu Knapíka, který se od Nazarova dvakrát odrazil do branky. “Knápa to měl už na noze, říkal jsem si, že to bude pryč. Ale trefil Nazarova. Vyžrali jsme si to až do konce.”

Teplice zlobila hlavně obranná hra, směrem dozadu to zkrátka nefungovalo. “Nebylo to dobré. Připravovali jsme se na druhé míče, přebírání Jindřiška, ale ten na hřišti strávil příjemný podvečer, měl spoustu balonů. Chtěli jsme sbírat nákopy na Pulkraba, on je ale sklepával. Nedařilo se nám hlídat náběhy Vaníčka a Vodháněla. Byli jsme připraveni, ale nereagovali jsme. Bohemka byla ve všech směrech lepší,” shrnul Stanislav Hejkal. “Nebylo to dobré od celého týmu. Soupeři jsme dali každý gól. S Libercem to ještě jakž takž šlo, ale teď nás soupeř potrestal,” doplnil Grigar.

Teplický trenér udělal v kabině pořádnou bouřku, útroby Ďolíčku by mohly vyprávět. “Bylo to velké. Ten výkon nebyl hodný mužstva Teplic. Hráli jsme pohodlný fotbal, který nebolí. Tudy cesta nevede. Je to o zkušených hráčích, kteří musí hrát za Teplic, ne za sebe. Strašně mi vadí, že hráčům je kolikrát jedno, že je takový vývoj.”

V neděli čeká Teplice od 14 hodin důležitý domácí zápas s Opavou.