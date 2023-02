"Myslím si, že nedělní zápas s Teplicemi bude o hodně důležitější, než ten na Spartě. Ta hrála dobře, nepůjčila nám balon. My jsme se snažili, ale soupeř měl obrovskou kvalitu," uznal jablonecký záložník Pavel Šulc, jenž měl na konci první půle největší jabloneckou šanci, avšak skórovat se u nepodařilo: "Snažil jsem se hlavně trefit bránu, abych nepřestřelil, ale brankář Kovář to chytil dobře."

Právě tento moment se ukázal asi jako zlomový. "Byl to hodně těžký zápas. První poločas nebyl z naší strany až tak špatný. V jeho samotném závěru jsme měli velikou šanci, kdybychom jí dali, třeba by to bylo trochu jiné. Ale v druhé půli Sparta jasně dominovala a zaslouženě vyhrála. Nezachytili jsme vstup do druhého poločasu," konstatoval Jan Hanuš, brankář FK Jablonec, jenž přes tři inkasované branky další šance domácích bravurně chytil.

Rovněž on už se soustředí na nedělní duel. "Zápas s Teplicemi nebude jednoduchý, ale to už nebude teď žádný. Furt jsem v tomhle pozitivní. Že je liga vyrovnaná, to už ani neřeším. Snažím se soustředit jen na náš zápas. Od toho se to odvíjí a je to to nejdůležitější. My se musíme připravit a své utkání zvládnout ho, to okolo je vlastně okolo. Je to vlastně takové to klišé, jak se říká, od zápasu k zápasu. Máme před sebou deset zápasů, budeme chtít udělat co nejvíce bodů a pokusit se vyhnout skupině o baráž. Je to tam hrozně vyrovnané a za mě je ta šance furt veliká. Prostřední skupina v našich silách furt je," řekl Hanuš.

"Řekli jsme si, že do druhého poločasu musíme vstoupit lépe než do prvního. Jsem rád, že jsme tlak dokázali přetavit v branky a jednu z nich jsem dal i já. Mohl jsem přidal další, místo toho jsem trefoval tyčky. Herně to ale bylo hodně dobré," usmíval se sparťanský útočník Jan Kuchta, bývalý útočník Slavie, Teplic či Liberce.

