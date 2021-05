„Ten můj gól padl po hezké akci. Vondy výborně vyskočil na centr Maryho, míč vrátil do ohně. Já jsem to měl na pravačku, svoji slabší nohu. Ale trefil jsem to koníčkem a spadlo to tam. Fakt hodně důležitý gól!" měl ofenzivní záložník radost ze svého úspěchu, mnohem víc ho ale hřálo, že se se spoluhráči mohl po dlouhé době radovat z výhry.

Nebyla to ale žádná procházka růžovým sadem.

Na Stínadlech nejprve bylo v neděli odpoledne zamračeno, na začátku zápasu dokonce lilo jak z konve. Pak se ale vyčasilo a na konci důležitého ligového střetnutí mezi domácími „skláři“ a hosty z jihu Čech už svítilo příjemné jarní sluníčko. Stejný obrat nabízela i hra Teplic: na úvod rozpaky a nervozita, poté pohoda a úsměv na tvářích.

„Všichni jsme vnímali, že Příbram vyhrála nad Jabloncem, že ji máme jen na dva body. Měli jsme to v hlavách, navíc jsme dlouho nevyhráli, to nás taky svazovalo. Zaplať pánbůh, že jsme to zvládli za tři body. Bylo to mega důležité!“ potvrdil Moulis, že Tepličtí neměli ze soboty na neděli lehké spaní. Na začátku druhé půle jim pomohl jeho gól, velkou úlevu pak přinesla druhá branka, jejímž autorem byl Mareček.



„O poločase jsme si říkali, že to bude o jednom gólu. Když jsme ho dali, tak to byla velká euforie. Museli jsme ale být koncentrovaní, byla to teprve 49. minuta. Věděli jsme, že když dáme druhého, tak bude hotovo. Ty body jsou fakt hodně důležitý,“ ulevilo se Moulisovi po výhře 2:0. „I když se nám nedařilo, ukázali jsme charakter," přidal další svůj pohled. „Žlutomodří“ teď mají na Příbram pět bodů náskok.

V příštím kole jedou do Karviné, Středočeši hostí Pardubice. V posledním ligovém dějství se oba týmy utkají spolu na Stínadlech. „Musíme uspět už v Karviné, ať s Příbramí nehrajeme o život. To nikdo z nás nechce zažít," odmítá Moulis vražednou zápletku na konci ligového ročníku.