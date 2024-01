Hotovo, domluveno! Odchovanec FK Teplice Štěpán Chaloupek bude od léta patřit pražské Slavii. Na přesunu objevu minulého roku se v pátek dohodli zástupci obou klubů. „Do Slavie se samozřejmě těším, protože to bude další krok v mé kariéře, ale myslet na ni začnu až po konci sezóny. Teď je důležité v jarní části pomoct Teplicím, které mě vychovaly," říká 20letý stoper.

Štěpán Chaloupek | Foto: Deník/František Bílek

„Na Štěpána přišla mimořádná nabídka, jejíž detaily samozřejmě nemůžeme sdělovat, ale důležitá pro nás byla i případná participace na dalším přestupu, protože všichni věříme, že to může v kariéře dotáhnout daleko,“ komentuje pro „žlutomodré" jeden z nejdůležitějších přestupů posledních let Rudolf Řepka, ředitel FK Teplice. Podle informací portálu inFotbal.cz by Slavia měla Teplicím zaplatit přes 1 milión eur.

„Tento přestup je důležitým signálem i pro naše mládežníky, aby viděli, že i z Teplic je možné udělat velký přestup do top klubů. Členové naší akademie vidí, že není nutné odcházet do větších klubů už v mládežnickém věku, ale že toho lze dosáhnout i postupnou cestou přes A mužstvo, kde si hráč vybuduje svou pozici v ligové soutěži,“ vidí sportovní ředitel „sklářů" Štěpán Vachoušek v transferu důležitou symboliku.

Štěpán Chaloupek přišel na Stínadla v žákovském věku z Meziboří. Za teplické áčko hrál poprvé na podzim 2021, když se představil v pohárovém utkání v Třinci. V lize nastoupil ve 46 duelech, má i čtyři pohárové starty. Talentovaný fotbalista se objevil i v reprezentaci do 21 let.

„Jsem rád, že se přestup povedlo dotáhnout do úspěšného konce, že jsem svou budoucnost spojil se Slavií. Věřím, že to bude úspěšná cesta. Projekt, který je v klubu nastavený, se mi velmi líbí. Trenér Trpišovský mi osobně volal, gratuloval mi. Zahrál jsem si tady v Edenu dvakrát, jednou dokonce před vyprodaným stadionem. Vím, jakou fanoušci mají sílu. Moc se těším, že si to budu moci vyzkoušet na vlastní kůži,“ prohlásil Chaloupek poté, co se oba kluby na přestupu domluvily. V Edenu se upekla čtyřletá smlouva.