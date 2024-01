Teplice se Slavií finalizují přestup Chaloupka. Probírali se i Knapík se Žitným

Teplice a Slavia finalizují přestup Štěpána Chaloupka ze Stínadel do Edenu. „Zatím není nic dotaženého, ale věřím, že se to do konce týdne doladí a po dlouhé době prodáme našeho odchovance," řekl novinářům na středečním zahájení zimní přípravy sportovní ředitel Severočechů Štěpán Vachoušek. Objev minulého roku ale na jaře ještě zůstane v Teplicích.

Štěpán Vachoušek | Video: Deník/František Bílek