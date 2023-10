Renesance teplické fotbalové bašty, nebo jen shoda událostí? Na Stínadla přišlo na ligu dvakrát během necelých dvou měsíců více než 15 tisíc diváků. Něco takového „skláři" nezažili 24 let! „Pro nás je to obrovský úspěch a velký milník. Hodně nám pomohli fanoušci Sparty a Slavie, kteří nyní jezdí na výjezdy ve větších počtech než v minulosti, zároveň se nám ale povedlo zvednout návštěvy díky našemu marketingu a dalším pozitivním faktorům," říká Martin Kovařík, ředitel marketingu a komunikace FK Teplice.

16. srpna dorazilo do Teplic na Spartu 15 841 diváků, duel Severočechů se Slavií vidělo minulou neděli jen o 648 duší méně. „Připomnělo mi to staré časy, kdy na nás chodily velké návštěvy. Na Spartu a Slavii bylo téměř vždy nad 10 tisíc lidí. A aby se dvakrát povedlo mít na sedačkách více než 15 tisícovek, to jsme zažili naposledy v roce 1999, když jsme byli čerstvými vicemistry," vzpomíná ikona „žlutomodrých" Pavel Verbíř.

Během dalších let se na Stínadlech hrálo několikrát o nejvyšší příčky, přesto se 24 roků nestalo, aby byl zájem fanoušků dvakrát v sezoně tak enormní. Kde hledat příčinu progresu? Musíme se vrátit do března letošního roku. Nejprve Jiřího Jarošíka na trenérském postu Teplic vystřídal Zdenko Frťala, o pár dnů později klub představil nové logo a s ním spojený rebranding.

Vedení Teplic dobře nastartovalo marketing

V lázeňském městě se sešlo se několik příznivých skutečností, které v diváckém boomu hrají velkou roli. „Tím prvním je příchod Zdenka Frťaly, pod nímž má tým pojetí, které se fanouškům líbí, které oceňují. Vidí, že mužstvo bojuje za každého stavu a v jakémkoliv složení. Rebranding značky včetně nových dresů také vnímají pozitivně, protože cítí, že se v klubu něco děje, například ve fan shopu je řada nových produktů," zamýšlí se Kovařík.

Teplicím se podařilo nastartovat marketing, na čemž má velkou zásluhu právě Martin Kovařík. „V tomhle jsme předběhli dobu. Chtěli jsme si totiž připravit půdu na sezony, ve kterých se nám bude dařit ještě více než nyní. Takový zájem jsme nečekali. Trenér Frťala říká, že se svým týmem je na nějaké cestě, to platí i pro náš marketing."

Vedení FK Teplice například rozjelo před atraktivními zápasy doprovodné programy, fanoušci tak nechodí na Stínadla pouze na fotbal. „Pro tatínky je díky doprovodným programům teď mnohem jednodušší vzít na fotbal celou rodinu. Manželka si může dát oběd, děti si zakopou s trenéry, zasoutěží s naším maskotem, vyblbnou se na skákacím hradu."

Sparťani a slávisti zaplnili Stínadla z poloviny

V neposlední řadě pak teplickému klubu ve zvýšení návštěvnosti přispěli fanoušci Sparty a Slavie, kteří při zápasech svých týmů zaplnili Stínadla zhruba z poloviny. „To je samozřejmě důležitý faktor. Sparťani i slávisti vyprodávají své domácí stadiony, zároveň jezdí na venkovní duely ve velkých počtech. Nám ale v tomhle ohledu neskutečně pomohli naši fanoušci, kteří se spojili v jeden velký kotel a uvolnili tak východní tribunu. Hostujícím příznivcům díky tomu můžeme nabídnout parádní místa. Nyní fandí spolu a jsou daleko spokojenější. A spokojenost je i na naší straně, protože už nedochází v takové míře k míchání fanoušků, kteří si pak stěžovali," těší Kovaříka.

Dva téměř vyprodané zápasy (kapacita Stínadel je nyní lehce přes 17 tisíc diváků) výrazně pomohla klubové pokladně. Zisk ze vstupného za utkání se Spartou a Slavií je takový, jaký měli Tepličtí ze všech domácích duelů minulého ročníku. „Je dokonce významně vyšší. Jedná se o zisk z jednorázových vstupenek, ale bude platit i pro permanentky. Samozřejmě, že nám pomohlo zdražení vstupného, ke kterému jsme před touto sezonou sáhli," pokyvuje Kovařík souhlasně hlavou.

Vydělané peníze se ale vedení Teplic snaží investovat do služeb pro fanoušky. „Vnímáme to tak, že za více peněz musí dostat více muziky. Začali jsme s rekonstrukcí záchodů; nyní mají za sebou částečnou rekonstrukci toalety pro handicapované na hlavní tribuně, v sektoru pro hosty je hotová rekonstrukce jedné toalety. Pro spíkry v domácím i hostujícím kotli jsme vybudovali stupínky, výrazně jsme přitlačili v čištění sedaček před zápasy a tak dále."

Teplicím se také povedlo zlepšit občerstvení, fanoušci už během utkání se Slavií nestáli několikaminutové fronty. „Po Spartě si řada příznivců stěžovala na fronty, proto jsme naší cateringovou firmou hodně kritizovali a žádali o nápravu. Fronty zrychlily tři beerjety, s pronájmem jednoho z nich nám pomohla Slavia," líčí marketingový šéf severočeského klubu.

Před plným hledištěm se lépe hraje

Ze zaplněných Stínadel pochopitelně profitují i samotní tepličtí fotbalisté. Spartě ani Slavii nedovolili odvézt do Prahy více než jeden bod, podpora fanoušků prý pro ně byla klíčová. „Když přijde hodně fandů, nevypustíte ani jeden souboj. Hodně nám plná Stínadla pomáhají. Vůbec při tom nemyslíme na únavu," potvrzuje Tadeáš Vachoušek. Stejného mínění je i kouč Zdenko Frťala. „Hlava je pak nastavená úplně jinak, když je stadion plný."

Teplice kromě Sparty a Slavie na začátku tohoto ročníku hostily i Plzeň (1:0), domácí duely s TOP trojkou tak už mají za sebou. 22. října přijede pod Krušné hory Baník Ostrava. Jakou návštěvu v lázeňském městě čekají? „Byli bychom rádi za nějakých pět tisíc fandů. Velkou roli bude hrát počasí. Pokud bude pěkně, připravíme znovu doprovodný program v okolí stadionu. Pokud ne, pokusíme se ho udělat na ochozu, například pod sektorem 15 je celkem dost místa," slibuje Kovařík a přidává, že nejtěžší zkouškou bude domácí souboj proti Sigmě Olomouc, který je plánovaný na 10. prosince. „Tam pro nás bude velkým úspěchem, pokud přijde přes tři tisíce diváků."

„Vyprodáno v téhle sezoně už asi nebude," usmívá se Verbíř. „Ale jsem moc rád, že na našem stadionu je konečně více radosti. V minulých sezonách jsme hráli o záchranu a někteří lidi mi psali, jak trhají permanentky a tak podobně. Hodně mě to mrzelo. Tohle, co se teď děje, si všichni užíváme," dodává vedoucí teplického áčka.