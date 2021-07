Kapacita stadionu pro utkání se Slavií je podle Kovaříka omezena na 50% celkové kapacity stadionu. Celkem 700 vstupenek bylo uvolněno do hostujících sektorů pro fanoušky Slavie Praha. O zbývajících 7300 míst na stadionu se podělí permanentkáři a majitelé jednorázových vstupenek.

"Věřím, že s podporou fanoušků se nám bude hrát lépe. Osobně si myslím, že fotbal bez diváků není úplně ono," řekl na tiskové konferenci před zahájením sezony teplický trenér Radim Kučera a poukázal na fakt, že poslední období a návštěvnost na sportovních akcích poznamenala koronavirová pandemie.

Vstupenky jsou v prodeji na východní a jižní tribunu. Hlavní tribuna bude určena pouze pro permanentky a jednorázové partnerské vstupenky. Hostující sektory jsou již kompletně vyprodány, ovšem pozor fanoušci hostujícího týmu v dresech, šálách a dalších fanouškovských předmětech SK Slavia Praha nebudou vpušteny na domácí tribuny, proto si plánují zakoupit vstupenku na domácí tribuny, tak je potřeba dorazit bez těchto předmětů.

A další důležité informace: Majitelé permanentních vstupenek mají svůj přístup na zápas jednodušší než v závěru minulé sezóny, není potřeba se nikam registrovat, zajišťovat si místenky ani nic jiného, pouze stačí přijít na utkání. Rezervovány pro majitele permanentních vstupenek jsou místa na hlavní tribuně, v sektoru 34 na východní tribuně a vrchní část sektoru 20 na jižní tribuně, kam se jednorázové vstupenky neprodávají. Vzhledem k povinnosti dodržovat vynechaná sedadla však nebudou moci využívat vždy konkrétní sedadlo, které mají v rámci permanentky zakoupeno.

Jednorázové vstupenky se tedy prodávají na jižní a východní tribunu. Cena vstupenky je v internetovém předprodeji do čtvrtka 29. července do 23:59 hod. 110 Kč pro muže a 55 Kč pro ženy, v den utkání na internetu i na pokladnách stadionu pak 150 Kč pro muže a 75 Kč pro ženy. Děti do 150 cm mají v obou případech vstup zdarma, ale je potřeba pro ně mít volnou dětskou vstupenku buď z pokladny nebo z internetového předprodeje. Pokladny stadionu budou otevřeny od 15:00, stadion samotný se otevře v 17:30.

Teplická parta zahájila sezonu nedělní porážkou 0:1 v Českých Budějovicích. "Kluky ale musím za výkon pochválit," uvedl Kučera. Slavia stejným výsledkem vyhrála ve Zlíně.

Jeden ze dvou nejlepších střelců uplynulého ročníku ligy Jan Kuchta navázal na svou střeleckou bilanci, v pátek se představí v Teplicích, kde dříve působil.