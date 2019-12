"Minulý podzim se nám nevyplatilo nechat hrát za áčko Davida Vaněčka. Také mu končila smlouva, ale nechtěl jí prodloužit. Nastupoval v lize, ale jeho výkony nebyly dobré. Sám cítil, že byl už hlavou jinde, což není pro klub úplně ideální. Proto jsme se s Jeřábkem rozhodli tak, že bude s béčkem a my dáme šanci někomu jinému, s kým budeme moct počítat i do budoucna," vysvětluje sportovní ředitel FK Teplice Štěpán Vachoušek, který je na severu Čech od ledna 2016. Za tu dobu odehrál 90 ligových duelů.

Jeřábek se ke slovům svého nadřízeného vyjádřil na sociální síti Twitter. "Rozhodnutí Teplic respektuji, v lize jsem tam odehrál stabilně čtyři sezony a bylo mi v nich dobře. Proč jsem neprodloužil? Není to z donucení ani kvůli penězům. Mám i jiné hodnoty a cítím, že mě další angažmá může něco naučit. Jsem otevřený novým příležitostem, ale na nic netlačím.“



A co říká Jeřábek na slova o případné ztrátě motivace, jako tomu bylo v případě Vaněčka? "Tak žádný normální profík a sportovec nepřemýšlí. Je na klubu, jestli mě nechá hrát. Já připravený budu. Teď je to na Teplicích, které mě zaměstnávají. Každý tu hrajeme o svou budoucnost a podle pravidel smluv, ke kterým se zavazujeme, jako každý pracující."

K případu Jeřábek se vyjádřil i trenér Teplic Stanislav Hejkal. „Půl roku jsme mu nabízeli prodloužení smlouvy a dohadovali jsme se s ním. Ve finále nám řekl, že neprodlouží, chtěl by zkusit zahraniční. Pro mě jako trenéra je to uzavřená kapitola. Končí," uvedl po posledním podzimním duelu.

"Nevíme, jestli něco má. To je otázka na jeho manažera. Jsem otevřený jednáním s potenciálními zájemci. Pochopitelně ale z toho chceme vyinkasovat co nejvíce," neskrývá Vachoušek.