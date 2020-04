Pět týdnů jste byl doma. To jste musel být před startem přípravy pořádně natěšený, že?

Těšil jsem se hodně. Na trávu i na balon. Konečně se zase dostaneme na hřiště a budeme moct trénovat s balónem. Opatření se snad budou postupně rozvolňovat a budeme moci začít také plnohodnotně trénovat.

Jaký je váš názor na skladbu tréninků? Bez kontaktů, po osmi…

Je to zvláštní. Pro nás fotbalisty hodně divné, když to bude bezkontaktní. Bude to spíš na to, abychom si zase osahali balón, slyšeli taktické věci. Doufám, že brzy už budeme moct být všichni pohromadě, protože bez toho by se zápasy hrát nedaly. Já jsem ale rád i za tohle. Sice se nemůžeme po tréninku ani osprchovat, to až doma, ale pořád je to přijatelnější varianta, než jen chodit běhat někam do lesa.

Umíte si představit, že v tom zápalu boje budete přemýšlet, jestli jste dva metry od někoho?

Při téhle skladbě tréninků to asi moc velký zápal boje nebude. Je to postavené tak, abychom do kontaktu nepřišli. Budou to různá přihrávková cvičení, věci na techniku nebo běžecká cvičení, ale hra sama o sobě se nás asi zatím netýká.

Jak vám chyběl kolektiv?

Pro každého je to dlouhé. My jsme celou dobu byli s manželkou tady v Teplicích, protože naši rodiče chodili normálně do práce, tak jsme s nimi nechtěli přicházet do kontaktu, protože potkávali hodně lidí. Občas jsme se zašli projít, bylo to dlouhé, ale musí se to vydržet. Šli jsme třeba jednou za tři dny na procházku.

Nemyslíte si, že některá opatření jsou až přehnaná? Zvlášť ta týkající se sportovců?

Já to nechci nijak soudit. Ti nahoře snad ví, co dělají. My sportovci můžeme být vůbec rádi, že nám to bylo umožněno takto. Co mají říkat kadeřnice a další povolání, která musí mít zavřeno. Já jsem rád aspoň za tuto možnost.



Tyhle tréninky vás ale na zápas nepřipraví…

To určitě ne. Muselo by se to nějak změnit, protože nemůžeme jít do zápasu bez kontaktního tréninku. To je prostě blbost. Jsem zvědavý, jak se to bude vyvíjet dál.



Nebojíte se nějakého zranění, protože do teď se přes měsíc trénovalo úplně jinak?

Budeme muset do tréninku naskočit pozvolna, protože teď jsme jen běhali různé úseky. Svaly si odvyknou. Teď to bude úplně něco jiného, takže ze začátku si budeme muset dát pozor. Běhal jsem jen po betonu, tráva je něco jiného. Budu si na to dávat pozor.



Jak dlouho jste vlastně neviděl míč?

Celou dobu. A protože doma moc prostoru nemám, tak ani panenky doma jsem si nedělal. Jen jsem se věnoval rodině. Já už ani nevím, jaké to je na sobě mít kopačky!

Co si myslíte o regulérnosti ligy?

Je to pro všechny stejné. Ale zápasy by šly stejně rychle po sobě. Dá se počítat se zraněními. Jestli někomu vypadnou hráči, do toho karty… Bude rozhodovat, kdo má širší kádr. Mně přijde, že začínáme novou sezonu. Člověk z toho úplně vypadne. Jsem zvědavý, jestli vedení ligy najde nějaký kompromis. Vůbec jim to nezávidím.

Nejhorší asi je, že nevíte, kdy se začne.

To ano. Nevím, kam až je možné start posunout. Otázkou je, jestli by nebylo lepší celou soutěž ukončit. Fotbalisti potřebujou znát termíny. Nedovedu si představit, že nám řeknou, že můžeme týden normálně trénovat a pak hned začne liga.