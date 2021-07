Zápas s Duklou jakoby podtrhl nevydařenou letní přípravu. Výsledkově i herně. Souhlasíte?

Je to tak. Chtěli jsme vyhrát, brali jsme to jako mistrák. Dukla nám ale ze dvou šancí dala dva góly. V prvním poločase jsme nehráli špatně, ale nevytěžili jsme z toho víc než jeden gól. Ve druhé půli tam bylo z obou stran hodně ztrát. Dukla byla šťastnější. Celou přípravu se nám moc nedařilo. Pořád si ale říkáme, že to je jen příprava, že ta liga bude úplně jiná.

Sráží vás hloupé chyby, jdete po nich psychicky dolů.

Tak to bylo i na jaře. Chtěli jsme se toho v přípravě vyvarovat, ale vůbec se nám to nedaří. Snad jsme si to už vybrali. V lize musíme hrát úplně jinak, zodpovědněji dozadu.

Čím se to dá vysvětlit? Častými změnami? Zapracováváním nových hráčů?

Nemyslím si, že je to kvůli novým hráčům. Jsou v sestavě dva tři noví… Kdybych to věděl, tak odpovím, ale sám nevím…

Co říct k systému? Vypadá to, že hrajete víc zataženější bez balonu i proti papírově slabším. Bude tomu tak i v lize?

Proti Dukle jsme se v prvním poločase se nutili do presu. Ale musíme hrát jinak. Těch věcí, které musíme zlepšit, je ale víc.

Psychicky jste si moc nepomohli. Bude platit těžko na cvičišti, lehko na bojišti?

Kéž by to takhle bylo. Už jsem zažil, že jsme v přípravě všechno vyhráli, ale pak v lize první tři čtyři zápasy prohráli. Máme těžký los, hned na úvod jedeme do Budějovice, které jsou teď plné ambicí, pak máme doma Slavii. My se ale musíme snažit získávat body už od začátku, protože to možná bude těžší, než bylo v té minulé sezoně.