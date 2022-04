„Prohráli jsme velký zápas. Už jen přístupem. Pardubice daleko více chtěly vyhrát, hlavně v první půli. Fotbal se moc nehrál, bylo to rozkouskované, ani jeden tým si nepřihrál pětkrát za sebou. My byli všude druhý, Pardubice získávaly odražené míče, tlačily standarkama, jinak nás nepřehrávaly,” hodnotil nepovedené utkání trenér Teplic Jiří Jarošík.

O přestávce v kabině musel zvýšit hlas, ani to ale nepomohlo. „Nic jsme nepředvedli. Ani v útoku, záloze, obraně. A ani gólman nic nepředvedl. Takhle se nehraje o záchranu. Nemám žádné kladné slovo,” byl Grigar naštvaný.

Ze San Sira rychle na fotbal do Košťan. „Teď asi hrajeme líp než AC Milan"

Proč předvedly Teplice ve vršovickém Ďolíčku tak trapný výkon? Jednou z příčin může být absence vykartovaného stopera Tijaniho, dvacet minut před začátkem zápasu se navíc zranil Knapík.

„Nebylo to jak v předchozích zápasech, kdy si Tijani bere balony, chce to hrát, tvoří hru. Knápa by hrál šestku, je to vysoký hráč. To by nám pomohlo při hlavičkách Takhle Černý míče pobral, pokryl, z toho Pardubice těžily. Měly za poločas deset standardek, z toho pět gólových,” nabídl svůj pohled Grigar.

„Nekombinovali jsme, hodně hráčů se bálo hrát. Proto jsme vše nakopávali, ale vše jsme prohrávali. Černý hrál výborně. Tak hraje zkušený forvard nahoře, udělal hodně práce pro tým,” viděl Jarošík rozdíl mezi oběma týmy ve stylu hry.

Skláři prohráli s Pardubicemi zatím všechny ligové zápasy, které s nimi během dvou sezon v nejvyšší soutěži odehráli. „Vůbec nám to na ně nejde. Pokaždé jsme si na ně věřili, že jsme lepší tým. Je to blbé říct, ale bojovali víc," zaznělo z úst Tomáše Grigara.

Ve středu hrají Teplice doma s Českými Budějovicemi od 18 hodin poslední zápas základní části FORTUNA:LIGY. Poté je čeká pět zápasů ve skupině o udržení a případná baráž.

FK Pardubice - FK Teplice 2:0 (1:0)

Branky: 33. Jeřábek, 74. Kostka. Rozhodčí: Klíma - Mokrusch, Pečenka - Kocourek (video). ŽK: Vacek - Trubač, Hasil, Kučera, Žitný. Diváci: 897.

Pardubice: Markovič - Kostka, Čihák, Hranáč, Cadu - Patrák, Vacek (68. Červa), Jeřábek, Solil, Rezek (46. Huf, 80. Matějka) - Černý (82. Mareš). Trenér: Novotný.

Teplice: Grigar - Vondrášek, Kučera, Hasil - Hyčka (67. Boljevič), Trubač, Vobecký (67. Ledecký), Prošek (53. Kodad), Fortelný (73. Žitný) - Žák, Sejk (73. Succar). Trenér: Jarošík.