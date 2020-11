Zápas 9. kola FORTUNA:LIGY Teplice - Sparta je podle záložníka „sklářů“ Daniela Trubače důležitý nejen proto, že kouči Hejkalovi jde o krk.

JAK Z TOHO VEN? Daniel Trubač (vlevo) a Jan Shejbal na čtvrtečním dopoledním tréninku možná dumali nad tím, jak Teplice vyvést ze špatného postavení v tabulce. | Foto: Deník/František Bílek

„Už jen to, kde jsme v tabulce, je nepříjemná situace. Jsme v situaci, kdy potřebujeme každý bod. Z domova, z venku,“ ví moc dobře mladý středopolař. „Jde především za Teplice, za klub. A hrajeme i za sebe. Ale chci říct, že trenér má vinu na současné situaci až jako poslední. Můžeme za ní hlavně my, hráči,“ přidává bez obalu. Utkání s Pražany podle něj bude hodně náročné. „Víme, jakou kvalitu mají Sparta. I když má zranění, i když hrála pohár, tak na každý post má tři čtyři hráče. My se na ni připravujeme stejně, jako se připravujeme na jiné soupeře. Jestli můžeme napodobit Budějovice, které před týdnem na Letné vyhrály 4:2? „Ony hlavně měly velkou vůli zvítězit. To musí být i náš hrací motor! To je cesta!“ velí Trubač.