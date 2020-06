Řezníčkovi start nedoporučil lékař, zkušený fotbalista ale zatnul zuby. “Kousl jsem se a hraju s tím. Už to nebolí, přešlo to,” tvrdí jeden z nejvytíženějších mužů Hejkalovy základní sestavy.

V neděli proti Jablonci měl čtyři velmi dobré šance na gól, proměnit ale dokázal jen jedinou. “Mně tam chyběl větší klid a možná i štěstí. Ale to je tím, že nejsme v pohodě, padá to na nás, nemáme pak ani to štěstí. Přitom teď potřebujeme každý bod. Musíme do toho dát vše, abychom se utrhli od čtrnáctého místa, které znamená baráž. Do každého zápasu musíe jít jako v neděli, musíme bojovat!” zdůrazňuje agilní forvard.

To, proč Teplice předvádějí výkony jako noc a den, nedokáže říct. “Fakt nevím. ´”Je to o každém z nás, jak se k tomu postavíme. Teď jsme bojovali jako jeden tým, hráli jsme dobrý fotbal, byli jsme lepší na míči, běhali. Takhle máme hrát pořád. Nevím, proč tomu tak není.”

Po porážce od Jablonce, která se zrodila v nastavení, jsou na tom nyní “žlutomodří” psychicky špatně. To přiznává i Řezníček. “Je to teď hrozné. Musíme se oklepat a jít dál. Je velká škoda, že nemáme aspoň bod. Myslím, že jsme si ho zasloužili. Ale tohle se prostě musí udržet. Přečkali jsme penaltu, pak dostaneme gól… Měli jsme to přerušit i za cenu faulu. Bohužel opakujeme stejné chyby,” mrzí teplického útočníka další bodová ztráta.