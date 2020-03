Aktuální situace FK Teplice není vůbec příznivá. Po dvou jarních porážkách se jejich duel s Libercem musel vinou podmáčeného trávníku odložit. Vinou toho se na žlutomodré dotáhly celky ze spodku tabulky, Hejkalova družina tak začíná cítit, že v případě dalších zaváhání ji čeká holý boj o přežití. Stav trávníku stadionu Na Stínadlech navíc není stále ideální.

„Je žalostný. Budeme tomu muset přizpůsobit způsob naší hry,“ tvrdí trenér Stanislav Hejkal, pro něhož je stav hrací plochy stresující. „Určitě je to pro nás větší problém než to, že se s Libercem nehrálo. Na začátku týdne jsme na umělé trávě, pak přecházíme na přírodní povrch, kde se boříme po kotníky v bahně. Je to změna pohybu, velký rozdíl. Na umělce je to jiný sport, ať si kdo chce říká co chce. Tento měkký terén nenasvědčuje kombinační hře. Proto je potřeba vsadit na bojovnost. Jsem přesvědčený, že když bude, tak se to zlomí.“

Hejkal se bude muset obejít bez vykartovaných Jakuba Mareše a Lukáše Marečka. Do hry naopak bude moct nasadit Francouze Mponda, útočníka, který přišel z Táborska.

Slovácko přijíždí do Teplic po středečním vypadnutí z domácího poháru. S Libercem hrálo i po prodloužení 0:0, poté nezvládlo penalty. V lize ale naposledy porazilo 2:0 Slavii, před tím přivezlo bod z Mladé Boleslavi. „Nevěřím, že by měli hlavy dole po poháru. V lize se jím daří, chtějí být v šestce,“ čeká Stanislav Hejkal náročný nedělní boj.