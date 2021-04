„Nekalkulujeme s tím, že bychom někoho šetřili. Hrát budou ti, kteří jsou zdravotně v pořádku. Snad se nám během toho anglického týdne budou hráči uzdravovat a postupně se vracet do hry," věří trenér FK Teplice Radim Kučera.

„Jsme v těžké situaci, potřebujeme urvat nějaké body už v Olomouci," ví kouč, který během svého působení na Stínadlech schytal už dva sedmigólové debakly.



Naposledy „skláři" doma nestačili na Mladou Boleslav, prohráli s ní 1:2. Kučerovo mužstvo se při utkání se Středočechy prezentovalo hrou plnou nepřesností a nervozity, opět chybovala poslepovaná obrana. I Olomouc ji pořádně prověří. „Řadu hráčů Sigmy znám. Ten tým má velice dobrou defenzivu v čele s Hubníkem a Benešem, současně má rychlou přechodovou fázi, opírá se o Yunise, který míč podrží nebo prodlouží. Přímočarost Olomouce je hodně nebezpečná, tu si chceme pohlídat."

Sigma minulý týden zabrala, když vyhrála v Příbrami 2:0. Klid na Hané ale navzdory postavení v bezstarostném středu tabulky nepanuje. V médiích už se objevily spekulace o tom, že po sezoně dojde k výměně trenéra Látala.



„Jsem přesvědčený, že výhra nad Příbramí našemu mužstvu hodně pomohla hlavně po psychické stránce. Může nás posunout dál, je to pozitivum do dalších zápasů," řekl po tříbodovém zisku u Litavky Radek Látal, jemuž v červnu končí smlouva.



S Teplicemi mají Olomoučtí pozitivní bilanci, v posledních deseti zápasech s nimi neprohráli. „Každý zápas je jiný. Teplice se dostaly pod tlak, jejich bodový odstup na sestup se ztenčil. V takových momentech se začíná přemýšlet jinak, hlava pracuje jinak. Předpokládáme, že se bude hrát bojovné utkání. To, že Teplice jsou pod tlakem vidím to jako naši výhodu,“ míní Látal.