Dva klíčové domácí zápasy s Mladou Boleslaví do značné míry naznačí, jak budou Na Stínadlech hodnotit celou fotbalovou sezonu. Skláře čekají výzvy v poháru i v lize. Ve středu ve čtvrtfinále MOL Cupu a v neděli v rámci 26. kola kola FORTUNA:LIGY si hodlají napravit reputaci po velikonočním sedmibrankovém výprasku na Spartě.

Na podzim 2019 Tepličtí doma porazili Mladou Boleslav 2:0. | Foto: Deník/František Bílek

„Nebývá to obvyklé, že by se hrálo s jedním týmem, navíc dvakrát doma, uvidíme, co to přinese,“ řekl před zápasem teplický záložník Robert Jukl.