„Liberec hraje podobně jako my, má kluky, kteří běhají nahoru a dolů, vysoko napadají. Na Spartě navíc měl i dobré stanradky. Věřím, že trenéři na Slovan něco vymyslí, ale myslím si, že by to mohl být dobrý zápas. Asi na něj bude platit to, co na Plzeň, prostě musíme hrát rychlý a běhavý fotbal, mohl by platit na každého,” přemítá záložník Teplic Jakub Urbanec, jenž prý za dva góly do sítě Západočechů měl v neděli za odměnu sváteční oběd.