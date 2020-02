Úderem sobotní půl třetí odpolední začne v Teplicích fotbalové jaro, na sever Čech dorazí Sigma Olomouc. Na Stínadlech vládne optimismus.

Teplice v posledním domácím utkání roku 2019 porazily Zlín 2:1. | Foto: Deník / František Bílek

To minulé skončilo pro fotbalisty Teplic fiaskem, v nadstavbě dostali doma osm gólů od Mladé Boleslavi. Na Stínadlech se mluvilo o zatuchlé kabině, o nutnosti její obměny. To se v první polovině nové sezoně stalo, žlutomodří prošli „faceliftingem“, díky kterému nabyli především na charakteru. Nyní trenér Stanislav Hejkal chce po týmu i herní posun. „Chceme hrát víc kombinačně, být více silnější na míči. Trošku jsme změnili systém, uzpůsobili jsme ho hráčům, které máme, i nově příchozí posile Lukáši Marečkovi. V přípravě jsem byl místy spokojený, teď to musíme přenést do mistrovských zápasů,“ ví moc dobře lodivod Sklářů.