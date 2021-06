Odchovanec Sparty se nikdy v áčku Letenských neuchytil, v dospělém fotbale se formoval v Hlavici, jabloneckém i sparťanském béčku, druholigovém Znojmě a v polských klubech Górnik Zabrze a Odra Opole. Nejvíc se ale do podvědomí zapsal osmnácti brankami, kterým Českým Budějovicím pomohl zpátky mezi ligovou elitu. To se psal rok 2019. V následující sezoně silově založený forvard skóroval za Dynamo pětkrát, v loňském ligovém ročníku ale odehrál pouze 234 minut.

„Každý fotbalista má na čas sezonu špatnou. Uspěchal jsem návrat na trávník, obnovilo se mi zranění. Jednalo se o sval na noze, třikrát se mi to vrátilo. Do toho jsem měl koronu, nebo zápal plic. Teď už je vše v pořádku. Cítím se dobře. Tři měsíce trénuju, poslední měsíc naplno. Věřím, že v Teplicích moje zkouška vyjde," je sedmadvacetiletý fotbalista optimistou.

„Skláři" si chtějí během týdenního testu ověřit Ledeckého aktuální zdravotní stav, o fotbalových kvalitách nepochybují. „Trenér Kučera mě zná ze Znojma. V první sezoně jsme skoro postoupili. Trenér je to hodně dobrý. Jsem rád, že na mě nezapomněl. Říkal mi, že ode mě chce góly. Myslím, že jsem pracovitý, umím i tu černou práci udělat pro tým. Jsem silný ve vápně, ale nejsem žádný běžec," snaží se 184 centimetrů měřící útočník popsat.

Dynamo už o jeho služby nestálo. Proč? „Před 14 dny mi bylo oznámeno, že se mnou nepočítá. Přišel tam nový majitel, víc bych to ale komentovat nechtěl. Možná později, pokud to tady vyjde. Ale Teplice o mě měly zájem už po postupu do ligy. Byly to takové oťukávačky. Já ale chtěl hrát v Dynamu ligu, chtěl jsem mu pomoct. Jsem rád, že zájem dál pokračuje."

A jak bude Ledecký na působení v Českých Budějovicích vzpomínat? „Tenkrát jsem přišel na jich Čech z Polska, kde jsem měl docela vydařená angažmá. Chtěl jsem se vrátit domů, protože se nám narodil syn. Byla to fantastická sezona, dal jsem 18 branek. Po postupu jsem měl první půlrok dobrý, hrál jsem pravidelně, dal jsem pět gólů. Osvědčil jsem si, že na ligu mám. Doufám, že teď sezona bude úspěšná. Hlavní je, aby drželo zdraví. Mám velkou motivaci. Mám i nějaký věk, takže bych se chtěl v lize ještě prosadit. Věřím, že to dokážu."