„Psychicky jsme na tom teď hrozně,“ říkal po utkání forvard Jakub Řezníček, který sice jeden gól dal, několik dalších šancí ale spálil. „Na psychice teď budeme hodně pracovat. Musíme zvednout hlavy,“ přidával Hejkal.

V deníku Sport se objevily spekulace ohledně jeho pozápasové rezignace. Sport dokonce přinesl i jména možných nástupců současného teplického lodivoda.

„To vše byly jen spekulace. Pan Hejkal pokračuje na postu hlavního kouče. Prioritní je pro nás co nejlépe zvládnout závěr základní části,“ uvedl k současné situaci ředitel FK Teplice Petr Hynek a nad jmény Hejkalových nástupců (Ščasný, Frťala, Křeček) zakroutil hlavou. „Teď je trenérem pan Hejkal. Chceme, aby měl na práci s týmem co největší klid. Uvidíme po následujících dvou zápasech.“

„Výsledky nejsou, kritika se snáší na mou hlavu. Udělali jsme si s vedením interní plán, co a jak dál. Nechám si ho pro sebe, podle toho se budeme chovat,“ glosoval aktuální dění už v neděli samotný Hejkal.

Ve středu čeká „žlutomodré“ duel v Českých Budějovicích (18.00), které jsou překvapením soutěže, v neděli hostí Příbram (17.00).



Na jih Čech Tepličtí odjeli už v úterý odpoledne, ve výpravě byli i někteří hráči, kteří v posledních týdnech byli na marodce. Doma naopak zůstali pro zbytek základní části vykartovaní Petr Kodeš a Tomáš Vondrášek.



Hejkal tak opět musí hýbat se sestavou. „Celé jaro nás provází problémy s levou stranou. Musíme si ale poradit a udělat vše pro to, aby se Teplice vyhnuly baráži. Bude to teď i o regeneraci. Nemáme bohužel tak široký kádr, abychom mohli některé hráče nechat odpočinout.“



Teplicím alespoň na dálku pomáhají jejich věrní fanoušci, kteří na facebookové stránce klubu a na stránce Teplického deníku zaplavily hráče a realizační tým povzbudivými vzkazy.

Co vzkazují fanoušci klubu?

Tadeáš Novák: Na každý domácí zápas jezdím řadu let přes 100 km. Věřím, že na ligu budu jezdit i dál. Pokud budete hrát, jako s Jabloncem, nemám strach.

Jiří Štábl: Až se mraky rozplynou a usměje se slunce, chmury sklářů pominou, v góly přetaví zas šance.

Vladislav Fiala: Buďte hrdý a bojujte žlutomodrým srdcem!

Hanka Černá: Kluci naši žlutomodří, jsme s Vámi a věříme Vám – bude líp!

Stanislava Kazdová: Chlapci hlavu vzhůru. Stanislav Hnízdil: Kluci jsme s vámi! Držte se! Dáte to!

Dana Diana Noymi: Na stadionu bývá i můj ochrnutý bráška na vozíku. Všichni vás máme moc rádi a fandíme vám! Dáte to!

Petr Růžička: Hoši, už jsem zažil pád až do třetí ligy. Nebýt tehdy lidí, kteří si to vzali na sebe, tak jsme snad sletěli až do divize. Vezměte to na sebe nyní vy!

Radek Tomšů: Ležíme na zemi, ale je třeba se oklepat z nepřízně sudích a ukázat, že Teplice do ligy patří navzdory těm, kteří si to nepřejí. Bojujte nejen za Teplice, ale i za větší čistotu fotbalu. Spravedlnost nakonec zvítězí, ale musíte tomu jít naproti a sáhnout si až na dno!