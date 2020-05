“Výhra nám určitě pomůže. Myslím, že se začneme zvedat, dali jsme se během pandemie dohromady. Teď nám ale začne ten pravý boj, sled utkání půjde ve zběsilém tempu,“ vyhlíží trenér Teplic Stanislav Hejkal několik „anglických týdnů“ v řadě.

Jeho celek do nich půjde s okleštěným kádrem, marodka se vyprazdňuje velmi pozvolna. Není proto divu, že v sobotu do hry zasáhl například i David Černý, kapitán futsalového Svarogu Teplic, který ve fotbale hrál ještě před rokem pouze krajský přebor za Krupku.

“Trénuje s námi, nastoupil v přípravě s Ústím. Otestovali jsme šest hráčů z béčka na covid-19, můžeme je využít. Kováče, Šupa nebo Emmera. Chtě nechtě na ně přijde řada,” tvrdí Hejkal. Na Bohemce už může poslat do hry Jakuba Mareše, který měl dvouzápasový trest za osm žlutých karet. “Vítězný tým se nemění, ale zase jsme měli tři vynucená střídání, Kodeše, Kučeru i Radostu, tak uvidíme, jak to bude a kdo mi do středy přijde. Když jsem to v kabině počítal, tak moc alternací nemám,“ povzdechl si Hejkal.

Pro Pražany půjde o první zápas po koronavirové pauze, za sebou ale mají několik přípravných střetnutí, v nichž neprohráli. V jaké kondici je tedy zeleno-bílý tým? „V přípravě toho hráči měli v závěrech zápasů dost, pauza byla znát. Ale na první mistrák budeme připraveni,“ sliboval trenér „klokanů“ Luděk Klusáček po dvojutkání s Mladou Boleslaví (1:1, 0:0).

V populárním Ďolíčku půjde o duel jedenáctého s dvanáctým, oba týmy mají shodně 27 bodů. Do Prahy odjíždí „žlutomodří“ až v den zápasu. „Hráči jedou autobusem pro 50 míst, takže budou sedět tak, aby nebyli u sebe. Realizační tým s nimi nejde, jede auty,“ říká mluvčí FK Teplice Martin Kovařík.