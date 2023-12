Utkání 18. kola nejvyšší fotbalové soutěže mezi Teplicemi a Olomoucí bylo odloženo. O náhradním termínu se bude jednat.

Podmáčený trávník. | Foto: FORTUNA:LIGA

Hrací plocha nedokázala vstřebat vodu z deseti centimetrů mokrého sněhu, který v Teplicích a okolí spadl od půlnoci do časných ranních hodin. Delegát utkání tak rozhodl spolu se zástupci domácího i hostujícího klubu o odložení utkání.

"Nevnímáme to jako komplikaci, počasí bohužel nikdo neovlivní. Naši travaři celý týden dělali, co mohli, aby se hrálo, ještě včera bylo hřiště zelené a v perfektním stavu, ale bohužel noční mokrý sníh udělal ze hřiště močál. Tohle rozhodnutí je důležité kvůli zdraví hráčů, protože hrát by bylo opravdu nebezpečné," říká trenér Zdenko Frťala.

O náhradním termínu zápasu se bude jednat, vstupenky v tuto chvíli zůstávají v platnosti.