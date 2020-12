Klíčový moment opatrného zápasu přišel pět minut před poločasem. Do balonu se těsně za vápnem opřel levačkou Pavel Moulis a parádním halfvolejem překonal marně se natahujícího Mikulce v boleslavské bráně. Za zmínku stojí i příhrávka Mareše; teplický útočník Moulisovi nabil efektní a efektivní patičkou.

Do druhé půle vstoupili domácí odhodlaně a aktivně, leč potýkali se s nepřesnou koncovkou. Túlio ani Douděra nemířili své střely přesně, druhý jmenovaný se ocitl i v další šanci před odkrytou brankou, na poslední chvíli jej ale o míč připravil obránce.

Největší šanci měli domácí fotbalisté bezpochyby po necelé hodině hry, když ve vlastním pokutovém území zahrál rukou Kučera, jehož jeho trenérský jmenovec postavil překvapivě na post stopera. Nařízenou penaltu kopal Škoda, neprovedl to ale vůbec dobře, jeho ránu vytáhl od tyče brankář Teplic Němeček.

Radim Kučera: "Zisk tří bodů nás velmi těší. Boleslav byl náš konkurent v tabulce, byla před námi o dva body. Chtěli jsme hrát z defenzivy do brejků. Nevím, jak by se zápas vyvíjel, kdyby Škoda dal na začátku gól. Pak jsme měli tři akce a dali jsme nakonec krásný gól. První půle se mi líbila. Domácí neměli co ztratit, po obrátce nasadila dva hroťáky. Přečkali jsme penaltu a opět jsme se dostávali do ofenzivní fáze. I jsme v závěru dali druhý gól. Jsem rád za nulu. Psychicky to hráčům velmi pomůže, zaslouží si absolutorium. Doufám, že v této práci budeme dál pokračovat a jezdit."

Dvacet minut před koncem byli pro změnu blízko dalšímu gólu hosté. Fortelný s balonem na noze přeběhl půl hřiště, zakončil ale jen do tyčky Mikulcovy brány.

Boleslav v závěru prostřídala a přešla do rozestavení se třemi obránci, vytrvalé obléhání teplické šestnáctky ale k ničemu nevedlo. "Skláři" se disciplinované stáhli dozadu a pozorně bránili těsné vedení.

Definitivní tečka

A navíc přeci jen přidali druhou trefu, šest minut před koncem potrestal kiks domácí obrany Daniel Trubač. U balonu byli tři boleslavští obránci, ke kterým navíc vyběhl i brankář Mikulec. Hrubě si ale nerozuměli, míč nechali volný, a dotírající Trubač se jej zmocnil a poslal ho do prázdné branky.

To byla definitivní tečka za utkáním. Boleslav tak při jubileu padla doma 0:2 a musí strávit druhou prohru v řadě. Naopak Teplice se pod novým koučem Radimem Kučerou předvedly v dobrém světle. Jejich hra působila sympatickým dojmem.

Za týden hostí "žlutomodří" v domácím prostředí Sigmu Olomouc.

FK Mladá Boleslav – FK Teplice 0:2 (0:1)

Branky: 40. Moulis (J. Mareš), 84. Trubač. Žluté karty: 71. Douděra (MBL). Rozhodčí: Denev – Kubr, Leška. Bez diváků.

FK Mladá Boleslav: Mikulec – Zahustel, Křapka, Tatajev, Mazáň – Douděra (73. D. Šimek), Budínský (C), Túlio, Graiciar (46. Jiří Klíma) – Mašek (46. D. Ikaunieks), Michal Škoda.

FK Teplice: Němeček – Černý, Shejbal (61. Hošek), Kučera, Vondrášek – Fortelný (90. Kodad), Jukl – Moulis (90+1. Kozák), Trubač, Radosta (82. Ljevaković) – J. Mareš (C).