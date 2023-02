„Nemůžeme se plácat po zádech po poločase, který prohrajeme nula pět, to nejde. Musí se zakřičet, každý musí vědět, co na hřišti udělal špatně. Každý si musí sám posypat popel na hlavu a přijmout kritiku. Kdybychom se po tomhle pochválili, tak by to byla cesta do pekla," uznal zkušený teplický fotbalista Alois Hyčka, že emoce v této situaci musely naplno ven. „My prostě neumíme hrát zodpovědně," prozradil, co si nejvíc v kabině tepličtí hráči vyčítali.

Co podle obránce sklářů bylo na hřišti špatně? „Dostáváme laciné góly. Když si sesumíruju ty dva zápasy, doma s Ostravou a první jarní kolo na Bohemce, kde jsme prohráli 0:2, tak jsme dostali laciné góly. Nám takové góly nikdo nenabídne. Baníku jsme za druhý poločas nabídli spoustu šancí vlastní nezodpovědností… Bylo to… Nechci být sprostý," těžko hledal rodák z Chebu před novináři slušné pojmenování výkonu, který žlutomodří před dvěma a půl tisíci diváky předvedli. „My prostě nemůžeme prohrát se vztyčenou hlavou," štvalo ho.

V prvním poločase přitom Teplice hrály dobře, podobně tomu tak bylo i před týdnem ve vršovickém Ďolíčku. Po obdržených gólech ale jejich hra byla tristní. „Jde o to, že do deseti minut ve druhé půli dostaneme gól. V tom to je. Pak to stojí za prd. Pak jsme to pořád hnali, ale místo abychom hráli zodpovědně, tak jsem soupeři nabídli další šance. Baník nás trestal z každého brejku. Možná pak hrajeme vabank, máme to otevřený. Ale Baník je kvalitní soupeř, z brejků nás potrestal. Pak to bolí. Hráli jsme národní házenou, nahoru dolů. Já sám byl u jednoho gólu, mám si co vyčítat."

Žlutomodří nemají ze dvou zápasů nového roku ani bod, navíc je straší skóre 0:7. A barážové příčky se nebezpečně přibližují… Za týden jedou k možná klíčovému duelu do Zlína, poté doma hostí Slavii a hrají dvakrát venku - v Jablonci a na Spartě. „Musíme se v kabině smeknout. Tohle nesmí být facka, která nás posadí na zadek a už nevstaneme. V dalších zápasech už musíme uhrát body, třeba i válkou. Fotbalovost bude muset jít za chvíli stranou, budeme to muset rvát silou. A musí se nám vyhýbat zranění, která máme. Určitě neházím flintu do žita po druhém jarním kole, i když je to facka jak blázen a na hovno výsledek. Nezabalíme to!" slíbil Hyčka.