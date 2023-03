Teplice mají špatný start do jara, z šesti duelů jich pět prohrály (skóre 4:18). V tabulce se nebezpečně sunou na poslední místo, které by znamenalo sestup do 2. ligy. Vedení Severočechů proto sáhlo k výměně trenéra. Odvolán byl nejen Jiří Jarošík, ale i jeho asistenti.

Další debakl Teplic. Sparta dala žlutomodrému trpaslíkovi čtyři branky

Jarošík s Hunalem a trenérem brankářů Aleksejevićem se kormidla ujali v září 2021. Po sérii porážek šlo mužstvo výkonnostně nahoru. Na začátku jara 2022 mělo skvělou sérii bez porážky, na ní ale nedokázalo navázat. Přesto se Jarošíkovi a jeho kolegům povedlo skláře v lize zachránit.

Na podzim byli Severočeši příjemným překvapením. Kdekdo je tipoval na poslední místo, oni ale vyšplhali až na dvanáctou příčku, tým navíc předváděl ve většině zápasů dobrý fotbal. Podzimní část letošní sezóny se žlutomodrým podařila, jenže v úvodu jarní části získali tepličtí hráči pouze jediný bod ze šesti utkání a začali se blížit přímému sestupu.

Jiří Jarošík na pozápasové tiskové konferenci netušil, že trénoval Teplice naposledy. „Výsledky nejsou dobré, ani hra. Jsem za to zodpovědný, vnímám to. Nikdo z vedení se mnou nemluvil. V úterý se uvidíme a budeme řešit, co dál. Víc nevím. Pokud něco víte vy, můžete mi to říct. Trénuju a dělám sto procent pro tým. Uvidíme, jak to dopadne," zareagoval na dotaz od novinářů, kteří se ptali na to, jestli zůstane dál trenérem Teplic.

Bezprostředně po tiskové konferenci pak Jiří Jarošík absoloval sezení s ředitelem FK Teplice Rudolfem Řepkou a sportovním ředitelem Štěpánem Vachouškem, na kterém mu oznámili jeho konec na teplické lavičce.

„Jiřímu Jarošíkovi jednoznačně patří poděkování za to, co s týmem dokázal, jenže úvod jara se mužstvu hrubě nevydařil výsledkově ani herně. Naším prvořadým úkolem je nyní nastartovat tým před sérií důležitých zápasů, které nás čekají,“ okomentoval poté odvolání Jarošíka na klubovém webu Rudolf Řepka.