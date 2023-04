Zažívají nejhorší jaro v historii, dokonce ani Teplitzer FK 03, jejich městský předchůdce, se podle historiků ve druhé části sezony nikdy tak netrápil. Skláři ze Stínadel už osm zápasů nevyhráli, v tomto kalendářním roce získali jen dva body. Pod novým trenérem Zdenkem Frťalou v reprezentační přestávce pracovali na fyzické i psychické složce. Jestli předposlední celek nejvyšší soutěže vybředne z výsledkového marastu, ukáže nedělní souboj s Hradcem Králové (16).

Zdenko Frťala při své premiéře na lavičce Teplic | Foto: Deník/František Bílek

„První týden jsme se zaměřili hlavně na kondiční složku. Ale víceméně vše bylo o herní kondici a o odstranění věcí, které nás postihly v posledních dvou utkáních. Vše jsme si zanalyzovali. Také jsme se snažili, aby hráči věřili ve své schopnosti; stále jim zdůrazňuji, aby se nebáli na sebe vzít zodpovědnost a aby se za jakéhokoliv stavu a průběhu nevzdávali," líčí teplický kouč náplň reprezentační pauzy, která Severočechům přišla vhod.

Frťala poprvé proti Hradci

Před dvěma lety s „votroky" postoupil mezi elitu, poté ale u týmu z rodinných důvodů skončil. Záhy kývl na nabídku Teplic, na Stínadlech působil jako šéftrenér mládeže. V neděli půjde „Frťo" poprvé proti Hradci. S jakými pocity? „Lhal bych, kdybych řekl, že to pro mě nic neznamená. Strávil jsem v Hradci tři krásné roky, ke klubu jsem získal nadstandardní vztah. Teď ale trénuji Teplice," říká jasně. Zároveň chválí práci Zdeňka Koubka, současného kouče nedělního teplického soupeře. „Chtěl bych ocenit jeho práci i práci celého realizačního týmu. Líbí se mi, jak se prezentují, mám před nimi velký respekt." Frťala zatím Koubka coby kouč porazil ze čtyř vzájemných zápasů jen jednou.

Mužstvo s nejhorší obranou v lize musí zlepšit defenzivní část, a přestože v předchozích šesti duelech vždy vstřelilo gól, je potřeba mít i efektivnější ofenzivu. Frťala souhlasí. . „Jsou situace, kterým jde předcházet. Důležité je vždy reagovat. Například po prohraném souboji se musí vyvinout maximální úsilí na znovuzapojení do obranné fáze. A co se týče ofenzivy, tak tam se soupeři na Gninga a Žáka po podzimu více zaměřují. Automaticky by na sebe měli vzít odvahu jít do zakončení i jiní hráči."

Jak vyzrát na Hradec Králové, který Frťala před dvěma lety dotáhl jako hlavní kouč do první ligy? „Hradec je tým, který je schopný svou týmovostí a vůli porážet i kvalitativně lepší týmy než je on. To je jeho největší zbraň. Chci vycházet z toho, aby hráči devadesát minut odjezdili po zadku. Jsem rád, že začínají chápat věci, které po nich chci."

Tepličtí na domácí vítězství nad Východočechy čekají téměř třináct let, naposledy je na Stínadlech porazili 22. října 2010, kdy po brankách Zoubeleho a Mahmutoviće vyhráli 2:1.