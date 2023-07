HLASUJTE! Kdo bude na Teplicku fotbalista sezony?

„Sklářům" pomohl rychlý gól Fily, prakticky v průběhu celého utkání dominovali. „Od první branky se to odvíjelo. Vítězství je pozitivní, ale zápas nám ukázal, které věci musíme odstranit. Budeme pracovat na důslednosti v obraně, větší organizaci hry. Chceme hrát fyzicky náročný fotbal, který jsme hráli v závěru minulého ročníku," řekl Frťala po zápase.

Trubač: Plzeň nás nepodcení

Daniel Trubač se už těší na první ligový souboj s Plzní. Generálka proti Varnsdorfu se mu líbila. „Hlavně jsem rád, že jsme ten zápas oba týmy zvládly, protože jeho náročnost byla v tom vedru příšerná. Určitě si musíme říct a ukázat na videu, co bylo špatně. Chyby tam totiž byly, třeba nějaké posuny, kompaktnost. Ale myslím, že celkově jsme zápas zvládli dobře. Teď se od toho musíme odrazit, vysoké vítzství nám pomůže i psychicky," myslí si záložník, který je na Stínadlech od roku 2017. Kam chce svůj tým v lize dovést? „Každý by chtěl hrát výš, než jsme hráli poslední roky. Uvidíme po pár zápasech." Plzeň podle něj „skláře" nepodcení. „My jsme s Plzni v minulé sezony hráli dva vyrovnané zápasy. Tak proto k podcenění nedojde."

Pozitivně hodnotí nováčky. „Jsem rád, že ti, co přišli, nepřišli až na poslední chvíli. Kluci se mohli zapracovat do kabiny, vstřebat herní styl, který do nich chceme dostat. I naší mladí z béčka a dorostu fungují podle našich představ. Zdravé jádro, které tu zůstalo, budou naši styční důstojníci, kteří budou naší prodlouženou rukou, vedle nich by měli růst ti mladší, hlavně naši odchovanci," má Frťala jasnou vizi.

Třeba si nabijeme hubu, ale jsem optimista, říká po debaklu v Teplicích Holeňák

Kapitánem určil Daniela Trubače, v brance jako jednička začne Tomáš Grigar. Teplického kouče mrzí, že v létě nestačil žlutomodrou družinou dostatečně naučit čtyřobráncový systém, který chtěl mít k dispozici. „Bohužel nám nepřišli dva hráči, které jsme chtěli. Ten systém jsme tak nemohli natrénovat tak, jak jsem chtěl," přiznává.

Příští sobotu, tedy 22. července, hostí Severočeši od 15 hodin v rámci 1. kola Plzeň. „Má obrovskou kvalitu. Respektujeme její sílu. Také prošla určitou obměnou. Připravíme se na ni maximálně zodpovědně. Věřím, že si diváci přijdou na své a že je nezklameme," zve Frťala do hlediště.

FK Teplice - FK Varnsdorf 4:0 (2:0). Branky: 2. Fila, 23. Gning, 55. Urbanec, 88. T. Vachoušek. Teplice: Grigar - Knapík (67. Bílek), Chaloupek (67. Hora), Mićević (60. Dramé) - Radosta (67. Beránek), Jukl (67. Bzura), Mareček (67. Havelka), Urbanec (60. Krsmanović) - Trubač (67. Křišťan) - Fila (67. T. Vachoušek), Gning.