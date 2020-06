Vzhůru na fotbal! Po dalším rozvolnění vládních opatření se na tribuny teplických Stínadel v neděli může dostat až 3 tisíce fotbalových fanoušků. Servírovaný jim bude duel týmů, které v posledních kolech vykazují zvýšenou výkonnost.

Teplice i Zlín v nadstavbě ještě neprohrály, „ševci“ dokonce získali plný počet bodů, když doma „vyzuli“ Opavu i Příbram. Svěřenci kouče Bohumila Pánika si tak výrazně polepšili v boji o záchranu, stejně jako domácí, kteří mají v tabulce o dva body více, ale stále ještě nemají jistotu. „Dokud je teoretická šance spadnout do baráže, neslavíme,“ říká Pánik. I Teplice jsou stále ve střehu, byť jejich výkony nyní kvalitní a teoretická šance spadnout do baráže je minimální. „Musíme si to uhrát sami. Pravděpodobnost záchrany je už hodně velká, ale nemůžeme se upínat k tomu, že Karviná ztratí. Pořád je o co hrát,“ odmítá Shejbal tezi, že by snad „žlutomodří“ zbývající tři duely vypustili.

Komplikace se ale do jejich řad přeci jen vloudila: kvůli dvěma žlutým kartám, které v nadstavbě znamenají stop na jeden zápas, musí stát záložník Tomáš Kučera a defenzivní univerzál Lukáš Mareček. Právě tito dva fotbalisté jsou nyní pro trenéra Stanislava Hejkala klíčoví. „Přes Kučeru jde naše hra. A díky Marečkovi se naše hra zvedla, protože má konstruktivní rozehrávku z pozice stopera,“ chválil nedávno. Na post stopera se tak pravděpodobně vrátí po uzdravení praskliny v lýtku Jan Shejbal, který v Olomouci v úterý nastoupil v závěru zápasu jako útočník. „Já jsem připravený, tak uvidíme, jak s tím trenér naloží,“ usmívá se osm zápasů absentující obránce.



Pro Teplice hovoří statistika vzájemných duelů, vždyť dvanáct utkání „sklářů“ se „ševci“ skončilo na Stínadlech výhrou domácích. Naposledy se hrálo na vršku, kde se v minulosti stínaly hlavy, v prosinci minulého ročku, Teplice tehdy díky gólům Řezníčka a Knapíka vyhrály 2:1. Za hosty se trefil Fantiš.