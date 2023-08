Ani ve třetím utkání nové sezony Teplice neprohrály. S Jabloncem, který dál čeká na výhru, remizovaly na Stínadlech 0:0. Dělba bodů odpovídá průběhu hry, blíže vítězství ale byli hosté.

Teplice - Jablonec | Video: Deník/František Bílek

„Měli jsme na to v Teplicích vyhrát. Měli jsme daleko víc šancí. Jsem proto zklamaný, protože bod je vzhledem k losu málo; hráli jsme třikrát venku, za týden máme Spartu. V defenzivě jsme celý zápas pracovali dobře. V ofenzivě máme teď rezervy; šance máme, ale trápíme se. Mrzí mě i to, že jsme nedotáhli některé nadějné brejky," konstatoval trenér FK Jablonec Radoslav Látal.

„Bod určitě beru, je spravedlivý. Respektujeme kvality a sílu Jablonce, co hráč, to zkušenost. Hlavně v první půli jsme byli trošku zabrzdění. Ale přežili jsme to, pak jsme mohli rozhodnout i inkasovat. S bodem jsme spokojení. Klukům jsme poděkoval, laťku jsme v prvních dvou kolech nastavili vysoko," byl spokojený teplický Zdenko Frťala.

„V prvním poločase to nebyla na Stínadlech žádná velká zábava. V 11. minutě nudu rozřízl Gning a jeho velká šance, Hanuš ale střelu ze skvělé pozice vychytal. Jablonečtí nehráli špatně, pozměněná sestava kouče Látala na rozdíl od předchozích dvou zápasů vykazovala známky kompaktnosti a bojového ducha. Do šancí se ale ani jeden tým nedostával, kreativita totiž zůstala za branami teplického stadionu.

To druhá půle už byla pro diváky, kterých přišlo po dopoledním dešti na pět tisíc, mnohem stravitelnější. Čtyři minuty po obrátce se na Grigara řítil Chramosta, zkušený brankář domácích ale včasným vyběhnutím forvardovi Jablonce znemožnil úspěšně zakončit. Poté trefil míč na brankové čáře Marečka, jinak by už „skláři" prohrávali. V 62. minutě se už míč po Kratochvílově dorážce dostal za Grigarova záda, jenže radost zeleno-bílým překazil ofsajd.

„Potřebujeme dát konečně gól, prosadit se i nějakým náhoďákem. Zvedáme se, nevypadá to špatně. Ale na to, kolik máme šancí, je ta koncovka bídná," mrzelo Látala.

To domácí nebyli zjevně ve své kůži. Hrozit začali především poté, co se do hry dostal Yasser. Egyptský útočník například narýsoval vynikající střeleckou příležitost Gningovi, jenže ten z první pálil mimo. A protože si ani jedno mužstvo další šanci nevypracovalo, zůstalo skóre bezbrankové. „Nebyl to optimální výkon, chyběla nám celá řada věcí, například rychlost," přiznal teplický fotbalista Lukáš Mareček.

„Co tam chybělo? V první půli jsme uspali sami sebe. Pak jsme tempo hry zvedli, snažili jsme se reagovat na hru Jablonce střídáním. Navíc jsem viděl, že je potřeba tým resetovat," prozradil Frťala.

Teplice - Jablonec 0:0

Rozhodčí: Machálek - Kotalík, Antoníček - Kocourek (video). ŽK: Hora, Trubač - F. Souček, Hurtado. Diváci: 5258.

Teplice: Grigar - Mareček, Chaloupek, Hora (57. Krsmanovič) - Radosta, Jukl, Dramé, Urbanec - Trubač (81. Bílek) - Gning (89. Vachoušek), Fila (57. Jásir). Trenér: Frťala.

Jablonec: Hanuš - Tekijaški, Martinec, Hurtado, Polidar - Pleštil (65. Alégué), F. Souček, Kratochvíl (65. Považanec), Jovovič (71. Čanturišvili) - Chramosta, Drchal (90.+3 Schön). Trenér: Látal.