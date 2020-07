Ta se musí stihnout do 12. září, kdyby po úvodních dvou kolech FORTUNA:LIGY a reprezentační pauze měli žluto-modří poprvé na novém pažitu doma nastoupit.

Dvě dohrávky ve skupině o záchranu nenadchly trenéra sklářů Stanislava Hejkala. Ten dal nelibost najevo už po dřívějším prodloužení sezony do 12. července. Pak následovalo další. „Moc nevím, co k tomu říct. Skáčeme zleva doprava. Nikdo neví, co bude zítra. Přijde mi to nekoncepční, ale jestli se požaduje dohrát ligu, není zbytí. Nicméně jsem na tento vývoj musel logicky reagovat. Hráčům jsem dal dovolenou. Kdyby hráči nedostali pár dní na odpočinek, doběhlo by nás to už někdy v září nebo v říjnu, takže do 18. dostali kluci volno,“ uvedl mezi novináři.



Logicky musel měnit model přípravy, jasno není ani o soustředění na Hluboké, respektive o zápasech v letní pauze.

Hejkal naznačil, že šanci dostanou hráči, kteří jindy tolik prostoru nemají. „Ano, využijeme členy širšího kádru, ale musí to mít nějaké mantinely, protože hrajeme s Příbramí a Opavou a nechceme žádným způsobem ligu znehodnotit,“ ujistil Hejkal. V brance by měl dostat příležitost 21letý Luděk Němeček, obvykle gólman číslo tři.



Jestliže Na Stínadlech nejsou z dohrávek nadšení, v Příbrami, která je poslední a jde jí o záchranu mezi tuzemskou elitou, je nálada ještě horší.



Prezident příbramského klubu Jaroslav Starka se k dohrávání soutěže již dříve vyjádřil nesouhlasně a svá slova nezměnil ani po nedávném verdiktu verdiktu Ligové fotbalové asociace. „Na rovinu, nejsme spokojeni s tím, že bude liga dohraná, ale respektujeme to.“



Ředitel posledního týmu tabulky Jan Starka na klubovém webu uvedl: „Jsme optimisté a věříme, že si příslušnost v lize uhrajeme!“



Samotní hráči mají U Litavky bojovnou náladu a dvouzápasovou výzvu k boji o záchranu berou bojovně.

„Respektujeme rozhodnutí a budeme se rvát o fotbalový život,“ uvedl trenér Pavel Horváth. Kapitán týmu Jan Rezek, který v minulosti oblékal právě teplický dres, se těší, že se bude konečně hrát: „Už je to pro všechny dlouhé.“



Zápas začíná ve čtvrtek v 18.00, podle bookmakerů je za dané situace jednoznačným favoritem domácí Příbram. Ta nastoupí oproti soupeři v nejsilnější možné sestavě.