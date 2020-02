Univerzál v sestavě Sklářů Alois Hyčka má jasno. „Doufám, že v Karviné začneme stíhací jízdu za desátým místem!“ Se svými spoluhráči bere týden starou porážku 1:3 jako potřebnou facku. „Snad byla poslední,“ přeje si. „Ve hře je ještě dost bodů. Nebudeme házet ručník do ringu.“

Karviná ale v úvodním jarním střetnutí, v němž hostila Zlín, ukázala, že boj o záchranu myslí vážně. Vyhrála 2:0 a Pavel Drsek, asistent hlavního kouče Teplic Stanislava Hejkala, si do poznámkového bloku napsal několik řádků o maximálním nasazení. „Karviná měla hlavně diametrálně rozdílné rozestavení, než měla v generálce proti Olomouci. A také měla jiný způsob napadání. Ten zápas se Zlínem byl z její strany obrovsky odbojovaný.“

Právě nasazení a bojovnost jsou podle Drska hlavními atributy, které by Teplicím měly pomoct v neděli k úspěchu. „Proti Olomouci jsme hráčům mohli jejich nasazení vytknout, Sigma ho měla vyšší, díky čemuž uspěla. My chceme do prostřední skupiny, musíme tomu vše podřídit.“

Hejkalův asistent nechtěl prozradit, jestli sestava dozná změn. „Změny v sestavě být můžou, ale také být nemusí,“ řekl diplomaticky.