Když hrají Teplice s ceky z vrchu tabulky, mají se jejich fanoušci na co těšit, žlutomodří se zpravidla vypnou k maximálnímu výkonu, který je dramatický až do poslední minuty. Bude tomu tak i v neděli v Plzni? V Štruncových sadech se hraje od půl třetí, oběma celkům půjde o hodně.

Západočeši jsou v tabulce druzí, ale čtyři mužstva na ně ztrácí pět bodů, což je při tříbodovém systému nevýrazný náskok. Teplicím patří jedenáctá příčka, dva body mají na dostřel desátou Olomouc a devátý Liberec.

„Už před týdnem jsem říkal, že našim cílem bylo na podzim získat 23 bodů. Jeden nám k jeho naplnění chybí. Na jaře budeme hrát v základní části deset zápasů, šest z toho doma. Budeme mít odehrané všechny zápasy s týmy z TOP 4, jen nás čeká výjezd na Spartu. Budeme tak mít dobrou výchozí pozici, abychom se dostali do té střední skupiny, to je naše meta,“ tvrdí trenér žlutomodrých Stanislav Hejkal.

Cíle Viktorie? Na vedoucí Slavii aktuálně ztrácí hrozivých 14 bodů. Spíše si tak hlídá vlčáky, kteří jsou za jejími zády. „Chceme podzim zakončit vítězně a zároveň si udržet co největší náskok před pronásledovateli. Vítězstvím bychom si určitě vytvořili klidnější zimní období před jarem,“ nastínil stoper Jakub Brabec. Plzeň se bude muset obejít bez Limberského a Kalvacha. „Může to být naše určitá výhoda,“ neskrývá Hejkal. Zároveň ale odmítá hrát v západočeské metropoli hurá fotbal. „Nemůžeme hrát s Plzní u ní doma nahoru dolů. Hlavně doma je to totiž velmi kvalitní mužstvo. Řekl bych, že doma je to pořád ta stará dobrá Plzeň. Vítězí, i když se jí nedaří, viz. zápasy s Libercem nebo s Bohemkou,“ upozorňuje teplický stratég.

O síle viktoriánů ví i její bývalý hráč Jakub Řezníček, dnes útočník Teplic. „Plzeň nemá top formu, naposledy prohrála na Slovácku. Doma má ale ty zápasy pořád dobré, bude to nesmírně těžké. Ženou jí fanoušci, dlouhodobě to před nimi zvládá na vysoké úrovni. Každý hráč Plzně je nebezpečný. Nejde vybrat jen jednoho. Je to silný tým.“