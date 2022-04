Ve FORTUNA:LIZE zbývají odehrát už jen dvě kola základní části, poté se bude hrát pětikolová nadstavba. Teplice jsou zatím čtrnácté, což by po jejím konci znamenalo baráž s druhým týmem druhé nejvyšší ligy. „Chceme udělat co nejvíc bodů do konce základní části. Jedeme do Pardubic, pak máme doma České Budějovice. Tohle budou body, které můžou rozhodovat ve finále. Je to vyrovnané, roli bude hrát každý bod. Koukáme hlavně na sebe,” vyhlíží Hyčka pekelně náročné souboje. Jde také o to, kdo bude v nadstavbě hrát tři zápasy doma, kdo jen dva; výhodu domácího prostředí v jednom duelu získají první tři týmy v nadstavbě.

„Máme Pardubicím co vracet,” ohlíží se Jiří Jarošík zpět k podzimnímu utkání, které vyhráli Východočeši 2:1. „Byly tu celý zápas zelezlé, mockrát se přes půlku nedostaly, ale daly dva góly. Teď je to zase o šest bodů, mohli bychom mít štěstí my. Pro ně je to zápas roku. Když nás porazí, tak mají stejně bodů jako my. Možná, že to je nejdůležitější zápas sezony. Bude to obrovský boj, snažíme se na něj co nejlépe připravit.”

Tepličtí prý po porážce od Sparty nejsou psychicky dole. „Nálada je normální, odhodlaná. Máme za sebou výsledky, je na co navazovat. Oproti podzimu, kdy jsme s Pardubicemi prohráli, se změnila naše hra,” věří Hyčka, že nedělní šichtu se svými spoluhráči zvládne.