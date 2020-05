„Výsledkově 4:1 vypadá příznivě, ale pokud by bylo Ústí efektivnější, tak by to mohlo vypadat jinak. Viděl jsem nějaká okénka v obranné fázi, na které musíme ještě zapracovat. Měli jsme tam dobré momenty, musíme je přenést do ligy. Ale i soupeř hrál dobře,“ vrátil se k utkání teplický kouč.

Nejvíc ho potěšila ofenziva. „Určitě, ale mohli jsme dát i více gólů. Byl to první ostrý test, pauza byla znát. Běháním po lese a ani nijak jinak ho nemůžete nasimulovat. Musíme si s tím poradit, takhle to má každý."

KARTY A ZRANĚNÍ JSOU PRO "SKLÁŘE" PROBLÉM

Restart čeká Severočechy v sobotu, kdy budou dohrávat již dvakrát odložený duel s Libercem. Určitě nenastoupí vykartovaný forvard Jakub Mareš, stopera Shejbala čeká rezonance, otazník visí nad startem Petra Mareše a záložníka Marečka, v týdnu se zranil Hyčka.

„Máme velké problémy s levou stranou. Uvidíme, jestli to vyřešíme systémově. Nemáme ten kádr tak široký, abychom mohli mít tolik zranění," láme si nad počtem hráčů Hejkal hlavu. "Jsem spokojený s tím, že v realizačním kádru mám Verbíře, Drska a Vachouška,“ uvedl už v týdnu v nadsázce, aby poukázal na to, jak vellkým problémem nahuštěný program dohrávek bude. "Pravděpodoně budu muset síly týmu rozložit tak, že některý zkušený hráč si jeden zápas v týdnu odpočine. Máme totiž pár třicátníků v kádru. Když budu vidět, že hrajeme v rytmu sobota – středa, a pak pojedeme k zápasu ven, tak to tak budu muset udělat a koukat na to."



MORÁLKA BUDE HLAVNÍM FAKTOREM



"Tento týden budeme každý den trénovat, bude to ještě standarní. Ale pak se rozjede nestandardních 39 dní, ve kterých nás čeká 12 zápasů. To bude hlavně o morálce,“ má Hejkal jasno, co bude důležitým faktorem. Podle něho stojí za velkým množstvím zraněných to, že hráči měsíc trénovali individuálně a poté v zvláštním režimu. "Kluci běhali šest týdnů po lese, pak jsme měli takové mládežnické tréninky bez kontaktu. Až od minulého pondělí trénujeme kompletně naplno a odpadává nám to. Musíme z toho důvodu trochu upravit tréninky. V týdnu uvidíme, jak ty zraněné dáme dohromady a tím pádem i sestavu. Čekáme na výsledky magnetických rezonancí zraněných hráčů, od toho se bude odvíjet."