Plzeňští mají za sebou úspěšné 2. předkolo Ligy mistrů, ve kterém vyřadili finské Helsinki. Vstup do FORTUNA:LIGY nechtějí podcenit. „Vstup do ligy je stejně důležitý jako do evropských pohárů. V minulém roce to bylo hodně vyrovnané a každý bod tím pádem může hrát roli,” tvrdí Martin Havel, jedna z opor Viktorie.