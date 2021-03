Kromě ztráty bodů Teplické v Liberci mrzela i ztráta forvarda Jakuba Mareše, který dal v sezoně už 8 branek. U Nisy nedohrál, spekulovalo se o problémech s kolenními vazy. Nad jeho případným startem v nedělním duelu se tak vznáší obrovský otazník. I z tohoto pohledu to pro Teplice bude nesmírně náročný duel, druhý útočník Jakub Řezníček totiž v současné době formou rozhodně neoplývá a ani jeho kolega Macej zatím není žádný spasitel.

„Bude to náročný zápas, v domácím prostředí potřebujeme bodovat. Bohemians ale mají svou kvalitu, navíc jsou poměrně nečitelní kvůli širokému kádru. Teď vyhráli, tak možná trenér vítěznou sestavu nebude měnit. Předpokládáme, že u nás nastoupí se dvěma útočníky – Necidem a Puškáčem,“ odhaduje trenér FK Teplice Radim Kučera.

O Řezníčkovi už před časem prohodil, že je jen otázkou jedné branky, aby byl znovu střeleckou oporou Tepličanů. Trefí se zrovna proti „klokanům“?



Kučerovi bude na každý pád chybět stoper Ondřej Mazuch kvůli karetnímu trestu, zranění jsou Heidenreich nebo Shejbal.



„Klokani" pojedou na sever Čech s touhou znovu bodovat, aby se tak co nejdřív přiblížili definitivě záchrany.



„Určitě ještě není konec. Udělali jsme velký krok, ale o definitivní záchraně se můžeme bavit, až to tak bude vycházet matematicky. Nicméně náskok už je poměrně velký a věřím, že jsme schopní dohrát sezonu ještě tak, abychom se lepšili. Abychom se nemuseli soustředit jen na body a zlepšila se i naše hra. Věřím, že to přijde i se zlepšením terénů. Hlavně doma naše hra tím hodně trpí,“ uvedl zkušený kouč hostujícího celku Luděk Klusáček.



„Jedná se o poslední utkání před reprezentační pauzou. Během ní se pak vždycky lépe trénuje, když se z toho posledního zápas vytěží nějaký bodový zisk. Na utkání se těšíme a současně i věříme, že navážeme nejen na dobrý výsledek, ale hlavně na kvalitní hru z duelu proti Karviné," sní o bodovém zisku Klusáčkův asistent Erich Brabec.



Na podzim Bohemians vyhráli doma 2:0.



V neděli je výkop Na Stínadlech stanovený na 14. hodinu, zápas bude rozhodovat Pavel Orel.