„Máme v hlavě, že už se můžeme brzy zachránit,“ říká útočník Teplic Jakub Mareš a zdůrazňuje důležitost posledního zápasu. „Věděli jsme, že zápas s Karvinou je pro nás klíčový. Šlo o to, abychom se netrápili dole. Takhle budeme mít víc klidu. Dali jsme dvakrát za sebou čtyři góly, trefilo se víc hráčů, tak doufám, že to bude pokračovat. Měli jsme problémy s výkyvy, toho se chceme vyvarovat,“ ubezpečuje Mareš. „Musíme jít zápas od zápasu,“ přidává záložník Patrik Žitný frázi, ve které je ale hodně pravdy.

I trenér Stanislav Hejkal věří, že jeho tým potvrdí formu také v dalších duelech. „Chceme pokračovat ve výkonech z poslední doby. Určitě se nebudu držet toho, že se vítězná sestava nemění, to jení moje trenérské krédo.“ Podle Hejkala je nutné držet hráče v určitém napětí. „Nechal jsem stejnou sestavu po Liberci na Bohemce, nevyplatilo se. Takže to zase změním. Našim triumfem můžou být uzdravení hráči.“ V sobotu teplický kouč oceňoval přínos Hyčky, který rozhýbal hru na pravé straně sestavy „žlutomodrých“. Právě on je jedním fotbalistů, kteří se do sestavy vrátili.



Zmiňovanou záchranu budou mít Tepličtí jistou, pokud na Andrově stadionu zvítězí a Karviná naopak nezíská s Opavou tři body. V případě, že „skláři“ remizují, musí Karviná prohrát a Příbram zároveň nesmí zvítězit ve Zlíně.